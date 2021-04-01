【本報訊】加密貨幣的使用漸趨普遍，香港加密貨幣交易平台Kikitrade創辦人吳德灝透露，其平台已獲Pre-A輪融資800萬美元（約6,240萬港元），包括曾獲電盈（008）主席李澤楷注資的區塊鏈遊戲巨頭Animoca Brands、區塊鏈創投基金Dragonfly Capital、心元資本、以太坊聯合創始人Joseph Lubin及新加坡創投基金Vulpes等。

料比特幣升至10萬美元

Kikitrade正積極擴大市場版圖，吳德灝指，融資所得將用於各國申領加密貨幣牌照上。他期望平台今年全球下載率由10萬次升至100萬次。除了港台兩地市場外，還會瞄準澳洲及東南亞等地區。

對於本港正研強制發牌規管加密資產交易平台，吳德灝回應指，「未知政府有何想法，立法會會如何通過條例，但公司會合規經營。」至於比特幣前景，他短期內看好其會升至8至10萬美元，長遠來說40萬美元亦不是夢。

Kikitrade是一個注入「社交」及「遊戲」元素的加密貨幣社交投資平台，目標客戶為較年輕的千禧世代。當中平台沒有設最低投資額，用戶可用少至1美元參與投資，故適合新手入門投資。今年4月平台將推出「自動化月供計劃」，提供定投比特幣或熱門幣種的服務，同時新增「幣幣理財」模式，提供高於銀行的7%利率回報，希望吸引更多客戶參與。