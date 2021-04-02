比特幣價格持續高企，雖然3月中破6.1萬美元後稍為回吐，但近日再現強勢，最新再度突破6萬美元，據幣安交易所，今最高見60134，為自3月19日以來首次。

隨著比特幣價格飆高，令市場更加期待美國最大加密貨幣交易所Coinbase上市。Coinbase周四公告，指公司計劃在4月14日直接上市，成為納斯達克第一間於以直接形式上市企業。由於公司選舉直接上市，因此未能通過上市集資。

據Coinbase3月份公佈之監管文件披露，其於私募市場估值已達680億美元，每股均價為343.58美元。目前公司持有10億美元現金，料可承受比特幣大上落水波幅。

公司有96%收入來自比特幣交易費用，此表示其經營極為依賴市場氣氛。於2019年，比特幣交投淡靜，同年公司勁蝕3000萬美元。

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