復活節長假期展開，新盤售樓處成為假日其中一個熱點。富豪酒店集團（078）發展的西營盤單幢項目尚瓏，本周三開價，首批50伙，平均折實呎價30,299元，較恒地（012）去年9月開賣同區藝里坊‧2號平均呎價27,620元，高出近一成，創下西營盤新盤首批呎價新高紀錄。

發展商指，今日下午有不少睇樓客到場參觀，部份為外籍人士。至晚上8時，項目首批50伙已錄足額認購，暫未定加推或開售時間。尚瓏首批50伙，扣除即供付款樓價獲16%折扣，折實價由688.1萬至1355.8萬元，呎價27,972至31,626元。單位實用面積242至431方呎，其中，8伙屬開放式戶，25伙屬1房單位及17伙2房單位。尚瓏位置坐落皇后大道西160號，屬舊契重建項目，總數建有130伙。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略