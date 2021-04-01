【本報訊】二手樓市勢頭旺，多個屋苑輪流破頂，連「屎渠」屋苑兩房都升過千萬。長實地產（1113）旗下荃灣海之戀，因曾經發生「爆屎渠」而震懾市場，其姊妹系列第二期的海之戀．愛炫美，最新一個兩房單位刷新至1,103萬元新高價成交，呎價更升穿2萬元。

疫情持續一年多，尚未受控，但市民抗疫已成常態，加上住屋需求有增無減，第二季甫開局便延續年初的小陽春。中原陳文杰表示，海之戀．愛炫美3C座極高層C室，實用面積531方呎，兩房間隔，業主今年1月放盤，開價1,200萬元，雙方經議價後，終以1,103.8萬元沽出，創下海之戀兩房單位成交價新高，呎價20,787元。

迎海一房1,100萬成交

滙豐銀行網上對該單位估值為1,071萬元，是次售價比估值還要高3%。陳氏指出，買家為首次置業外區客，原業主2017年8月以919萬元一手買入單位，持貨三年多，賬面賺184.8萬元，升20%。至於去年第1期的海之戀7座「爆屎渠」單位，雖然業主已賣樓移民，滙豐銀行網上對該單位估值為1,056萬元，較單位去年6月以981萬元成交，再高出7.6%。

此外，同屬新界新晉屋苑的馬鞍山迎海，有一房戶癲售1,100萬元。美聯黃家樂指，迎海16座中層B室，實用面積551方呎，以1,100萬元沽出，呎價19,964元，創屋苑一房戶樓價新高。

元朗指標上車屋苑YOHO Town兩房直逼800萬元。中原王學勤表示，YOHO Town 8座高層F室，實用面積463方呎，早於2019年2月已放盤，原本叫價745萬元，放盤超過兩年終以760萬元易手，呎價16,415元，創屋苑兩房樓價歷史新高，買家為上車客。對上紀錄於2018年5月錄得，為8座高層C室，當時以751萬元售出，新紀錄再推高9萬元。

中原馮澤源表示，沙田新城市廣4座中層G室三房戶，實用面積652方呎，以1,203萬元易手，呎價18,451元，較同類型單位4座中層G室於1月份以1,000萬元成交高出20%。

東旭苑綠表880萬易手

除了私樓外，高價潮亦蔓延至資助房屋。據房委會成交紀錄，筲箕灣東旭苑中層單位，實用面積650方呎，未補地價賣880萬元，為屋苑去年2月後綠表樓價新高。柴灣悅翠苑中層單位，實用面積559方呎，以563萬元未補地價沽出，呎價10,072元創屋苑新高，為屋苑綠表呎價首次升破1萬元水平。

九龍居屋有價有市，樂富富強苑低層戶，實用面積656方呎，未補地價以843萬元成交，創屋苑綠表市場樓價新高。