香港中旅（308）去年業績由盈轉虧，蝕3.91億元，2019年同期則賺3.9億元。值得注意的是，該公司旗下銅鑼灣維景酒店，至去年7月港區國法實施後，國安公署一直租用，上月有報道指國安公署將會遷出。

傳媒引述中旅主席蔣洪昨在業績記者會上表示，有關租賃是市場行為，在疫情期間、經營困難的時期利好公司業績，酒店的後續租賃安排，完全會按照商業原則對接。

財務總監陳皓亦表示，將銅鑼灣維景酒店租予國安公署，以及將九龍維景酒店租予政府作指定檢疫酒店，令集團帶來穩定收入和現金流，並支持其他酒店營運，未能透露兩間酒店出租能為公司帶來多少收入。

蔣洪說，年初時疫情反覆，政府鼓勵民眾就地過年，導致今年首兩個月旗下旅遊景區業績差過預期，但生意在3月後有反彈，可以彌補首兩個月的業績，部分景區生意額更超過2019年水平，不過疫情反覆，難預測今年全年業績表現。

副總經理陶曉斌指，去年香港旅遊相關行業經營困難，公司去年沒有大規模的裁員計劃，會盡量保員工就業。

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