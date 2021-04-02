小米（1810）日前公告，將加入電動車製造行列後，今日微博流傳一張雷軍與蔚來汽車CEO李斌、理想汽車CEO李想、小鵬汽車CEO何小鵬、比亞迪（1211）CEO王傳福合照，此為雷軍在小米11發佈會暨宣布造車後，首次公開露面。

公司日前發公告，指將就電動車首期投入100億元人民幣，未來十年投資100億美元。雷軍在春季新品發佈會上，將造車稱之為「人生最後一次重大創業」，他表示：願意押上自己全部的聲譽，為小米汽車而戰。

另外一張圖片顯示，還可以看到台下坐著的王興（美團創辦人）、沈南鵬（著名投資者）、余凱（地平線創始人）、程維（滴滴CEO）。據《騰訊科技》引述小米內部人士透露，照片是華夏同學會聚會現場，今年是由雷軍做東。

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