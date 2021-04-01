樓市回春，香港最後上車樂園屯門區400萬元以下放盤陸續減少，截至3月底，放盤僅餘78個，比今年1月減少12%。經紀Dennis扭盡六壬力sell記者2個4球以下屯門私樓，其中一個實用320方呎的單位認真殘爛散，業主39年前一手買入持貨至今，仍然維持昔日1980年代的味道，木地板爛到徒手拎得起，廁所壞窗隨時掉落街，難怪單位叫價比銀行估價低28萬元或6.5%。

祥益地產資料，截至3月底，屯門區400萬元以下二手私樓放盤已減少至78個，比較今年1月份有89個放盤，減少11個或12%，其中置樂區一帶有不少4球以下放盤。由屯門市中心可乘穿梭巴士往來，如果經過屯門市廣場，向安定邨方向，約10分鐘步程。該處街市、食肆、日常生活所需一應俱全，是自成一角的小社區。

經紀Dennis帶記者睇的第一個4球以下放盤，大廈39年樓齡，入到大廈仍然需要行幾級樓梯方可乘坐升降機。單位實用面積269方呎，叫價380萬元。入屋客廳光猛，原則一房改做開放式。單位化過妝，髹過油，雖然遠望開揚山景，但同時樓下對正高速公路，都幾嘈。Dennis反駁：「其實而家你喺屋企睇YouTube、Netflix、Facebook，基本上你好少會理出面啲嘢，係咪先？再唔係你睇風景，唔開窗咪得！」廚房細，僅夠一人企，抽風機和洗衣機積累的塵成吋厚。Dennis解釋是裝修留低的塵。打開灶底櫃門，攝影師忍不住說：「好大陣好耐都冇打開嘅味。」另外，鏽迹、霉菌佈滿廁所，廁所地板更有幾條裂痕。話就話化妝樓，但估計都要再花數萬元執執廚房和廁所。

業主叫價380萬元，但銀行估價才360萬元，估唔足喎？經紀Dennis話：「估唔足，咪要還返呢口價囉！畀票我，我有信心做到340萬至350萬元。3年後鬆綁，再換大啲單位。（一定升㗎？）買樓一定升㗎啦，磚頭一定保值，而家呢度比一年前已經升咗15%至20%，如果你出去打份工，每個月儲6至10萬先至賺到樓市升幅喎！所以有錢，學李嘉誠話齋趁早入市，自住嘅，有買貴無買錯。（但有風水佬話樓價下跌！）你見蘇民峰、麥玲玲個個都買磚頭，有邊個風水師講完係唔買嘢，連李居明都買樓，佢哋教你擺完風水，最終佢都是係行去地產舖買樓。」小記那刻真的有被「sell郁」，好彩知道在返工，去睇第二個單位吧！

第二個單位是隔一條街的另一幢大廈，入大廈要行十幾級樓梯先坐到升降機，日日咁行都叫做咗運動。單位實用面積320方呎，一房間隔，業主一手買入持貨至今，揸足39年。入到單位全屋昏暗，坐到褪色的圓凳，地板鬆脫，其中一塊用手輕易反起，日後買入地板需要重鋪。

廚房和廁所牆身分別是粉藍和粉紅色磚，廁所在近天花位置無緣無故地有一個鐘，停留在12時55分，加上日子久了，人去樓空，瀰漫一股詭異的氣氛。全屋「大佬」就是廁所，當中大大隻字寫住「壞窗」，近看原來窗戶三分二的面積已鬆脫，目測看不到有任何支撐點，單用一個生繡的衣架去拉住壞窗，一定要找專業人士去處理。抬頭看，天花有一條大裂痕，就如有婚姻裂痕的夫婦，應該一敲即碎。廁所對出的油漆有滲水迹象，相信是浴缸滲水日積月累所致。如果說全屋「大佬」就是廁所，這單位下面就是「細佬」——買頭電掣，猶如坐時光機回到過去。估計重新裝修單位，簡單裝修都要10萬元或以上。

Dennis話：「業主開價397萬元，銀行估價425萬，業主留咗中間差價預咗畀你裝修，價錢已經反映質素。」年初至今，屋苑同類型單位成交由390萬元至420萬元，對上一個同面積單位成交價是420萬元，「業主開價開低差唔多30萬，呢個已經係一個好好嘅入市原因。」他又稱：「今日睇呢兩個單位都低過估價，逢周末都必走，如果決定唔夠快，轉頭會俾人買咗。殘爛散單位，好多買家都會接受，因為唔鍾意原本裝修，仲可以同業主傾5%至10%，用來全屋大裝修，到時想點裝，悉隨尊便。」他補充，首置客最常問首期、入息要求、供款、擔保人、樓齡、交通及周邊配套，這些殘爛散往往是他們的選擇，「對好多人來講，二、三十萬可能唔係好大影響，但對年青人可能已是一、兩年積蓄，所以屯門4球以下放盤一直都有市場，呢啲單位今周末賣唔出，下個禮拜就沽出。400萬元以下放盤已經所剩無幾。要樓齡新？有，龍床盤囉。」

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