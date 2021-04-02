據路透引述消息報道，騰訊（700）旗下天美工作室群（Timi），也即熱門電子遊戲《王者榮耀》和《Call of Duty》開發者，2020年錄100億美元收入，或標誌著其成為全球最大遊戲開發商。

報道指，天美作為對騰訊收入貢獻最大的工作室群，2020年佔了其遊戲總收入42%。上周騰訊業績顯示，其去年網絡遊戲總收入達人民幣1561億元（約合237.9億美元）。

此外，光子工作室群為騰訊貢獻了29%的遊戲收入，北極光貢獻了3%，還有26%來自騰訊旗下其他開發工作室群。這些工作室群獨立運營，相互競爭。

報道指，此將為天美打入遊戲機市場，與PlayStation、任天堂Switch和微軟Xbox等主機平台，開發「AAA級」遊戲的計劃進一步打好基礎。

上月天美工作室群在一則招聘公告中提到，正欲開發一款「AAA級」新遊戲，類似於電影《挑戰者1號》中的虛擬社區，「與來自日本、韓國、歐洲和美國的大公司展開正面競爭」。

據路透，騰訊正在海外建立工作室群，力求創作出具有全球吸引力的原創知識產權內容，未來計劃大幅提升海外收入，目標達到總收入的一半。2019年四季度，海外收入佔騰訊營收總額的23%。

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