【本報訊】港視（1137）計劃向行政總裁、人稱「魔童」的王維基發出獎勵股份，按昨日收市價11.16元估算，市值約5.1億元，這批股份大約均分為5個財政年度審批，會將港視股價升幅與派發與否掛鈎，每一年評估期間的平均股價要比前一個基準高約36%。

港視昨日發佈通告後，股價瀉5.4%至11.16元，若魔童以後要盡取獎勵股份，則股價5年後或要升至52元才能如願。

王維基「對業務不可或缺」

通告指出，計劃讓王維基在符合條件下無償取得獎勵股份，涉及最多4,579.9萬股。按目前股價估算，有關股份約5.11億元。港視解釋，王在推動技術開發及商業部署方面的創意、豐富知識及經驗，對港視的電子商貿業務及方案業務而言不可或缺，考慮到過往業務表現及預期未來增長，以及正倚靠王進軍新業務板塊，董事會認為向王授出獎勵股份，除了能夠就集團過往業務表現回報王外，亦能最終提高公司價值，以及透過增加股份直接擁有權將王與股東的利益進一步掛鈎。

港視回顧過去三年業績，指王維基作為聯合創辦人兼集團行政總裁，主要負責整體策略規劃及管理，以及香港及國際業務運作之業務方針，而集團業務表現快速增長，以截至2019年12月底止年度計，定單總商品交易額、平均每日定單量及合併獨立客戶的數目，已分別達27.79億元、15,100張及82.3萬名，分別按年增長約46.9%、46.6%及21%。截至2020年12月底，三項指標更達至59.54億元、3.23萬張及110.7萬名，分別按年增長約14.2%、113.9%及34.5%，且集團去年轉虧為盈，錄得1.84億元純利。

展望未來，港視董事會希望，藉獎勵股份激勵王維基帶領集團未來發展及方向，尤其目前王擴展港視的方案業務這個新業務板塊，即向其他企業推廣使用港視的點對點網上食物及購物商場方案，而在去年10月，港視已成功與與香港一家零售集團訂立最終電子商貿方案協議，以服務形式向該零售集團提供硬件及軟件系統，以及支援其設立網上購物中心，有望今年第三季落實應用。

小米曾無條件授股雷軍

事實上，上市公司向控股股東或掌舵人發獎勵股票時有出現，例如以同股不同權形式上市的小米（1810），2018年便向創辦人雷軍發出價值15億美元的股票激勵，而且沒有附加條件。港視為王維基制定的獎勵股份計劃則有客觀條件，上述4,579.9萬股會分大致平均分在五年審批，在每一年的評估期，股價的總年度增長率須高約36%，王維基只有在所有股東同時受惠於股價上升的情況下，才會獲益。

港視表示，即使全部獎勵股份如數派發，按現有已發行股份計，最終僅會攤薄公眾股東2.6%權益，並且公眾股東可取得至少累計升值4.7倍的股價回報才會發生。