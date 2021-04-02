復活節長假期首宗豪宅成交，來自有「亞洲樓王」之稱的長實（1113）西半山21 Borrett Road，今日沽出第2伙分層標準單位，成交價達1.68億元，呎價7.25萬元。

一手成交紀錄冊顯示，西半山21 Borrett Road 15樓7室，實用面積2,316方呎，四房套房間隔，最新以1.68億元連2個車位成交，呎價72,539元。買家採用240天成交期付款。

翻查成交紀錄冊，項目對上一宗分層成交來自同層2室，實用面積2,154方呎，同樣附2個車位，以1.578億元成交，呎價73,259元，是次新成交呎價屬項目開售以來最低。

21 Borrett Road累售4伙，共套現11.6億元，最高呎價見13.6萬元，創亞洲分層住宅新高。

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