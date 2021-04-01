【本報訊】在港交所開始作擴闊第二上市制度諮詢之際，路透旗下IFR引述消息指，攜程在港第二上市計劃已獲批，預計最快下周招股，集資10億至20億美元（約78億至156億元），保薦人為中金、高盛及摩根大通。

IFR亦報道，另一隻由馬雲參與投資、專注於治療乙型肝炎、愛滋病、肺炎病毒及中樞神經系統的生物科技公司騰盛博藥，亦會計劃在今季遞交香港上市申請，預計集資3億至4億美元（約23億至31億元）。

傳富衛傾向赴美上市

不過，「小小超」李澤楷旗下主力於亞洲經營保險業務的富衛集團則傾向赴美上市。據彭博引述知情人士透露，因為可通過旗下盈科拓展保持對富衛集團控制權，故於美國作為優先上市地點。

據悉，富衛最快於本季向美國監管機構提交申請，下季在紐交所上市，籌集約30億美元（約234億港元），市傳估值將超過150億美元（約1,170億港元），但最終決定尚未落實，而富衛集團對事件不予置評。

京東（9618）旗下京東數科上市計劃方面，路透社指，京東將京東雲和人工智能業務歸入京東數科，變相弱化其金融屬性、加大科技屬性後，會再申請在內地科創板上市。

至於前日截止招股的聯易融（9959），據彭博引述指以中間價17.58元定價，集資約79.6億元，該股料於下周五（9日）上市。