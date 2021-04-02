契媽Cathie Wood旗下ETF，首季表現雖然令一眾「信徒」失望，不過資金顯示，市場對契媽仍有信心。據彭博數據，ARKK於周二錄破紀錄吸資7.17億美元，至於周二新上市之太空探索與創新基金（ARKX），在上市首日便吸金2.81億美元。此表示，兩隻ETF一日內，錄10億美元資金流入。

ARKK在2020年表現搶鏡，一躍成為神級ETF，惟受科技股拖累，今年已錄跌3.7%。在本周錄大量資金流入之前，ARK連續5天資金流出，創下最長連續外流紀錄。

美股、科技股連續兩日造好，ARK系列ETF亦水漲船高，周四ARKK最高升4.8%，收市報120.85美元，升0.75%；而ARKX最多升達2%，收報20.91美元，升1.7%。

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