點擊參加【BNO Visa首置攻略】網上FAN享會

香港人以BNO Visa移民英國，由於已享有在當地居留生活﹑工作及讀書的權利，已是英國居民。成為英國居民在首次置業方面，英國政府推出不少優惠政策，其中一項便是Help To Buy用5%首期輕鬆上車。

英國房產顧問Bernice指，以倫敦為例，Help To Buy樓價上限為60萬英鎊（約600萬港元），5%首期只需3萬英鎊（約30萬港元）。若認為Help To Buy首置政策的首期負擔沉重，更低門檻的是選擇購買一半業權，首期再平一半，約1.5萬英鎊（約15萬港元）。

另外，英國政府亦鼓勵當地居民儲蓄買樓，當地居民只要開設儲蓄戶口，每年存入4000英鎊，政府送1000英鎊的free money，究竟如何精明上車？

蘋果財經全球樓行將舉辦【BNO Visa首置攻略】網上FAN享會，請來英國房產顧問Bernice，為大家親身解構英國首置攻略，教你活用儲蓄工具﹑首置按揭plan，做好移英後上車準備。立即參加【BNO Visa首置攻略】網上FAN享會，助你尋找理想安樂窩。

Bernice簡介

Bernice為英國房產顧問，在倫敦工作四年，為當地的倫敦上車族提供Help To Buy的諮詢，現時亦是全球樓行的專欄作家。

【BNO Visa首置攻略】網上FAN享會

日期：2021年4月8日（星期四）

時間：下午7時至9時

費用︰定價400元（早鳥價250元）

*於2021年4月4日晚上11時55分前可享早鳥優惠

截止報名日期：2021年4月7日（星期二）晚上11時59分

報名方法

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細則

* 參加者必須登入Facebook，以收看課程直播及錄影。

* 參加者可透過 Facebook 重溫課程足本錄影。

* 除非活動取消或延期舉行，否則恕不退款，請留意電郵及 全球樓行FB專頁 以接收最新公告。

* 活動受條款及細則約束，如有任何爭議，壹傳媒保留最終決定權。

查詢詳情：請於辦公時間星期一至五上午10時至晚上6時，致電 2990-7469 或電郵至 cs@nextdigital.com.hk。如活動當日需要任何協助，請致電 6398-9469（只限活動當天之用）

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