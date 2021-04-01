日劇《半澤直樹》中，有堺雅人飾演一個對金融業充滿熱誠的銀行家。現實中，香港亦有金融從業員，希望透過創業，嘗試去改變金融業既有遊戲規則，推出免費貸款配對平台，冀助中小企捱過經濟艱難時間，FinMonster聯合創辦人鄭文耀解釋，「我哋都知有好多公司，要比錢中介先可以攞到financing，可能講緊10%或者20%。要喺一個窮人身上攞錢，先至可以畀到錢佢周轉，其實我哋覺得唔fair。」

鄭文耀及陳健明，2017年決定唔打銀行工，與人合資成立金融平台FinMonster，並會為中小企提供融資配對服務，企業輸入資料後，平台會即時篩選出最合適的銀行經理，鄭文耀解釋，「大家有開銀行戶口去借貸嘅時候，都會有個好大嘅問題，就係話我應該搵邊一個啦？甚至你walk-in去銀行，其實可能會俾人當波咁傳嚟傳去，廢時失事，可能你開個戶口要六至八個禮拜，做個貸款要三個月。經我哋，最快一至兩個禮拜已經可以complete晒。」簡而言至，即類似貸款中介，但其與中介最大分別，是平台不收中介費用。

推免費服務，源於不希望於窮人身上賺錢。疫情令不少中小企周轉不靈，「我自己最深刻就係，有啲客打畀我哋，疫情令生意變零，cash flow可能得返一個月，就問我地點樣可以解決呢個問題。原來香港咁發達嘅金融中心，一間中小企佢想去攞financing，但原來佢冇渠道或者冇資訊去解決佢嘅問題。」他表示，該企業最終亦經其平台獲得貸款，「當然個銀碼無咁理想，因為始終疫情底下，但最少夠佢支持一段時間。 」

當然，作為一間初創，錢當然要搵，但要搵就要從有錢的機構身上搵。融資配對服務以外，公司同時以訂閱制形式，向大型機構供應發票管理系統，亦有與數據公司Refinitiv合作，向企業提供市場情報，包括貸款數據、收購合併等，「之前有大家聽過恆大（債務問題）喇，呢啲新聞喺報紙出之前，其實喺我哋平台已經知道曬。呢啲服務其實可以幫企業，知道佢哋做緊嘅貸款係咪一個fair price。如果佢哋啲交易對手，原來係違約公司，咁你可以早啲alert到，就可以避免損失。」他表示，公司目前經營模式，是希望借月費收入，去支持免費服務，「從而令到真正有需要嘅人，可以免費得到幫助。」長遠而言，希望成為銀行的合作夥伴。

經營金融科技，需要大量資金投入，目前公司未有接受任何注資，純粹靠燒創辦人投入的原始資本，一燒至今已燒7位數字，「我哋捱唔捱到我哋唔知，但過去一年唔同嘅product，發現係有需求，但係從來無人做過。好似你咁講，唔賺錢係冇人做，但係我哋就願意犧牲我地自己一啲時間

，或者啲金錢去換將來更加多嘅利益。」

他表示，對香港金融業最終願景，是希望可達至普惠金融，令金融業不再與大眾，處一個不對等的局面。要達至此理想，似乎異想天開，「《半澤直樹》入面，有一點我好同意，就係作為一個金融體系，應該係好似以前銀行，你要facilitate成個經濟，令佢更加蓬勃。如果你利用呢個制度，或者利用銀行體系謀取私利，其實係本末倒置。」

鄭文耀及陳健明，由安穩的中環銀行人，變成數碼港的Startup人，兩人坦言當中經過一段適應期。鄭更已為創業賣樓，由住九龍塘搬到屯門，「我哋以前中環返工，著得靚一靚，食嘢食得好，搭車我哋搭的士。依家創業，又要用自己錢去幫公司，有啲人會話你喺天堂跌落地獄，但我自己感覺係由地獄上返天堂。喺中環返工可能有多物質嘅享受，但我做緊嘅嘢其實係幫緊人，係做緊未來嘅事，而打工，只係做緊現在嘅事。」

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