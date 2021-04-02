騰訊（700）系微醫昨日上載初步招股文件，其採取不同投票權架構形式上市，花旗及招銀國際為聯席保薦人。路透旗下IFR早前引述知情人士稱，微醫集資額為20億至30億美元（約156億至234億港元）。

微醫稱，其提供線上及線下一體化的數字醫療諮詢和診斷服務，滿足用戶多樣化的醫療需求，包括線上預約、診療、諮詢、醫療費用結算和配藥。

截至去年底，微醫連接了中國超過7,800家醫院，包括95%以上的三級甲等醫院，平台註冊的醫生超過270,000名。

另外，微醫已經建立了27家互聯網醫院，其中17家互聯網醫院可通過公共醫療保險系統直接結算數字醫療服務的醫療費用。截至去年底止，平台的累計註冊用戶有2.22億人，去年度平均月付費用戶數達2540萬人。

財務方面，2020年底止年度收入為18.32億人幣，按年升2.6倍；毛利4.97億人幣，升3.2倍，毛利率27.2%，按年升3.9個百分點；過去3年都錄得虧損，當中2020年度虧損18.8億人幣；經調整虧損為8.69億人幣。

相較對手平安好醫生（1833），2020年底止收入為68.66億人幣，按年升35.5%；毛利為18.64億人幣，升59.2%，微醫在同類型服務上市佔率仍遜一籌。

微醫獨董包括醫院管理局前行政總裁梁栢賢。

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