【本報訊】疫情回穩、樓市轉旺，有大型銀行放寬對非固定收入人士的按揭入息審查計算方法。市傳滙豐因疫情退卻，回復至去年因爆疫而收緊的準則，包括對佣金制、自僱等浮動收入人士，入息計足毋須再打八折，但非固定入息需維持6個月平均數。

入息毋須再打八折

舉例一位浮動收入人士，過去半年有3個月是月賺3萬元、另外3個月則月賺1萬元（半年總計收入12萬元），即平均月入2萬元。以去年爆疫時打八折計，即月薪僅當1.6萬元，故申請人要符合供款與入息比率規定較難過關，現在放寬後則較易通過壓測。

經絡按揭首席副總裁曹德明表示，去年疫情打擊本港經濟，銀行風險胃納轉變，加上按揭業務資金成本高企，批核準則轉趨審慎。但近期樓巿氣氛轉旺、疫情緩和及限聚令進一步放寬，業界對後市看法正面，故逐步放寬按揭批核標準；滙豐作為龍頭行放寬措施，相信對市場有指標性作用，其他同業或會跟隨。

中原按揭董事總經理王美鳳亦指，大市形勢轉好，近月銀行在樓按審批上更為正面，估價加快貼市，相信小部份未完全恢復以往審批準則的銀行，亦會隨大行做法取消打折計算。星之谷按揭行政總裁莊錦輝謂，市場上僅少數銀行對花紅收入打折，隨着近期樓市轉旺，銀行也開始進取，之前收緊的範圍都有放寬迹象。

近日大型銀行已將新造拆息按揭（H按）息率降至H+1.3厘，中小行亦減價搶客，花旗便零星向大客提供H按低至H+1.28厘水平優惠。