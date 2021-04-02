據《日本經濟新聞》周三報道，全球最大半導體代工企業台積電（TSM），將自2021年底訂單開始，取消向客戶提供優惠，變相加價幾個百份點；同時擬未來三年斥資1000億美元提高產能。受消息刺激，台積電周四美國收升5.5%報124.8美元。

報道指，台積電向客戶透露，為應付全球半導體需求增加，將在今後3年啟動1000億美元大型投資，基於成本增加，因此需要取消優惠。

半導體代工產業，一般會向大客提供一定優惠。如從蘋果、高通等主要客戶接獲智能手機和個人電腦半導體生産訂單時，一般優惠數個百分點。

事實上，由於全球半導體短缺，令台積電和聯華電子（UMC）等台灣企業，於接獲客戶緊急訂單時，已要求加價一成。此次取消優惠是後續措施。半導體價格向上，日後將有機會反映於最終產品上。

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