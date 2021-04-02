人民銀行、中銀保監發佈《系統重要性銀行附加監管規定》諮詢，提到為鼓勵銀行降低系統性風險，避免引發道德風險，系統重要性銀行第一組到第五組的銀行，分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。

諮詢文件同時明確恢復與處置計劃要求，作為系統重要性銀行附加監管的一項重要工具。恢復計劃需詳細說明銀行如何從早期危機中恢復，確保能在滿足事先設定的觸發條件後啟動和執行。

諮詢文件指，系統重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎上，還應滿足一定的附加資本要求。由核心一級資本滿足。借鑑國際經驗，建立附加資本、附加槓杆率、流動性、大額風險暴露等附加監管指標體系。

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