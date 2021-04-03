本港「盲搶樓」再現，旺到連睇到樓的交吉鎖匙盤都消化得七七八八，上車客面對無樓睇苦況。十大藍籌屋苑盤源在「出多入少」下，買賣鎖匙盤數量暴跌至不足300個，創近3年新低﹔東涌映灣園最慘情，匙盤數量僅單位數；鰂魚涌太古城放盤量更罕見「負增長」。記者直擊鰂魚涌康怡花園一個堪稱全場最平匙盤，開價不足800萬元吸客，惟一名女地產經紀不諱言，單位望正震驚全港的「烹夫案」凶宅，「未必人人接受到」。

據差餉物業估價署最新數據顯示，港樓價再創7個月新高。大批用家蜂擁入市下，令交吉鎖匙盤快「乾塘」。本報統計的10大藍籌屋苑，可即時睇樓的交吉買賣鎖匙盤僅剩約261個，即平均每個屋苑不足30個匙盤，10個屋苑單位總數多達近10萬伙，匙盤比例僅0.26%。映灣園匙盤數量率先重返單位數，僅餘8個，其次是將軍澳新都城及觀塘麗港城，分別12及15個。業界指出，鎖匙盤渴市，意味樓市旺到飛起。

今年準買家普遍擔心的是遲買會更貴，紛紛提速入市，買家連「凶宅」同層單位都不放過，刺激樓市氣氛升溫。鰂魚涌康怡花園D座3樓12室單位，於33年前發生轟動全城的「烹夫案」，因近期樓市缺盤，該座連環錄得成交，業主趁勢放盤。

康怡花園現有約30個買賣匙盤，其中叫價最平的一間，便是位於D座一個望正「烹夫案」超級凶宅的單位。本報直擊該匙盤，位於D座3樓，不少人或誤以為與「烹夫案」凶宅同層，但要留意屋苑每座再細分兩幢住宅大廈，即D座分為兩座，1至8室為一座，另一座為9至16室，兩座各有大堂，而各座之間不能互通。

直擊單位實用面積509方呎，原則2房間隔，客飯廳呈鑽石形，全屋裝修新淨。單位間隔已作改動，包括兩間睡房改作「子母房」設計，廚房改作開放式之餘，亦與兒童房打通，方便工人照顧家人幼童。業主最近已搬出物業，叫價760萬元放盤，呎價14,931元。

雖然放盤單位與凶宅並非同一座，即使亦獲銀行估價，但估價僅659萬元，呎價不足1.3萬元，可見「烹夫案」鄰近單位的物業價格亦受到負面影響，銀行視乎單位與超級凶宅距離的遠近，估價亦有所不同。

景觀方面，單位座向東南，望山景，環境清靜，惟客廳望正「烹夫案」凶宅，距離大約20米，清楚望見凶宅的客廳及其中一間睡房，若以手機相機「zoom近」，凶宅內情況隨時一覽無遺。帶記者睇樓的一名女經紀直言，「望到正一正，未必人人接受到」，並指好多客聽見康怡花園D座，第一時間耍手擰頭。記者離遠觀察，「烹夫案」單位不覺有任何家具，相信已交吉。有區內代理表示，該凶宅未見放賣放租，對上放盤紀錄已是2004年，當時以7,000元租予外籍人士。

記者發現，除今次直擊單位外，同層其他單位屋外的大門之上都放上一串銅錢。銅錢在風水上有化煞、辟邪、鎮宅、招財等作用。

映灣園匙盤4個月加價110萬

美聯物業客戶經理翟曉明（Terrence）表示，不少業主趁旺市玩封盤，東涌現有約670個買賣放盤，多達一成封盤及加價，加幅5%至10%。其中本報直擊5座高層B室二手放盤，屬鎖匙盤，實用面積735方呎，3房間隔享海景，上年6月放盤，叫價850萬元，業主睇好後市下，自去年11月以來已3度加價，短短4個月狂加110萬元，最新叫價950萬元。

樓價升彈，東涌最具代表性屋苑映灣園，3月份樓價比2月份升3.4%，2房入場費逼近700萬元。「唔好話映灣園吖，比較近地鐵站東涌有個叫藍天海岸，好似我朋友咁，上年11月買嘅時候都係650萬樓下，而家⋯⋯平均要750萬，最高有一間賣咗800萬，即係你會見到個分別幾大。」由此可見，東涌2房單位樓價過去半年急升「1球」。

東涌二手成交量已連續4個月突破100宗水平，單計今季已錄得近350宗成交，按季再多15%。東涌區內7個私人屋苑，單位總數15,278伙，現有買賣放盤約671個，當中鎖匙盤只剩29個，東環及映灣園匙盤最多，但都不足10間，分別為9及8間。Terrence形容，「3年來未試過咁缺匙盤」，比高峯期少一半以上。東涌上月錄得約120宗成交，無樓睇比例高達65%。更甚的是，以前不受歡迎的低層戶，或者間隔不受歡迎的單位，成交量和樓價亦同步向上。

美聯物業區域營業董事蕭銳賢稱，映灣園3月份錄得33宗成交，700萬元內仍有13間，但現時160個放盤中，叫價低於700萬元只有兩、三間，撇除一間凶宅叫價600萬元，正常單位最平680萬元，而且是質素最差的第1期1座，即距離地鐵站最遠的一座。換言之，映灣園質素「似樣」的二手放盤，入場費起碼700萬元。

Terrence補充，東堤灣畔9座低層D室的最後一間匙盤，日前以738萬元賣出，為區內首個屋苑出現零匙盤。昇薈目前亦只有一個匙盤，將會是東涌下一個零匙盤屋苑。

受移民潮及國泰裁員事件影響，吸引不少外區買家入區尋寶，令該區用家及投資者比例，由原本「八二」比 ，比改為「六四」之比。

太古城放盤量「負增長」

太古城盤源更罕見「負增長」。中原地產資深區域營業董事趙鴻運統計，今年首季，太古城錄得130宗買賣，惟期內新增放盤僅108個，即賣出單位比新增放盤高於兩成，形成「負增長」，導致整體放盤量由去年11月歷史高位逾500個，減少至約490個，匙盤數量亦降至不足40個。

鎖匙盤區區漸趨緊張。世紀21領先置業助理董事譚征透露，紅磡環海‧東岸屬規模達千伙的大屋苑，惟買賣鎖匙盤可謂「一隻手數晒」，只剩約5間，入場費415萬元（194方呎）。他稱，近期交吉及鎖匙盤成搶手貨，環海‧東岸3月份錄得10宗的二手買賣，4間屬鎖匙盤，另有3宗屬可以交吉但無樓睇。他又指，大部份低市價筍盤於今年1、2月已被吸納，現時平價盤只會偶然出現一、兩間，但往往一閃即逝。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，疫情下市民被迫留港消費，購買力流入樓市，十大屋苑今年首季錄得超過1,000宗成交，創8年新高，盤源快速被消化，令十大屋苑買賣鎖匙盤僅剩不足300個，料為2018年大旺市後的新低數字。展望後市，陳氏認為，「樓價就睇升硬㗎啦」，現時利好樓市消息較多，「壞消息就係疫情未完，咁如果疫情一完，樓價爆升力仲強，上半年有機會健康地升多5%，去到6月，中原城市領先指數CCL便到去到200點。」

中大經濟學系副教授莊太量分析，過去一年樓市跌極有限，跌的主要是寫字樓及商舖，而全球樓價亦見硬淨，加拿大、美國及英國更錄得升幅，加拿大升幅更達一成，主要受惠全球印銀紙效應，既然樓價在疫情最差的時間仍跌不下去，相信今年樓價仍會在高位徘徊，看不到有下跌原因。

被問到現在是否買樓時機，莊太量認為，買樓視乎個人能力及「自己鍾意」，由於半年內可能出現結婚潮，從而帶動樓市需求，「如自己覺得OK，而份工又穩陣，現時最大風險反而唔係樓價，而係你份工穩唔穩陣，如果你覺得份工無問題，或者係公務員，除非你諗住唔喺香港住啫，否則一係租一係就買。」他續稱，樓價升的因素較多，除了移民或影響樓市外，其他因素都支撐樓市，包括美國印銀紙及低息，加上經濟反彈，而去年沒有結婚的人今年可能結婚，「（樓價）升係會升嘅，但不會多，應該10%以內。」

中文大學商學院高級講師李兆波則認為，樓市反彈能否持續，仍須視乎經濟復蘇步伐及中美貿易戰，始終買樓屬長期投資，在目前高失業率情況下，樓市大旺市未必能夠持續。

他又指，中央表明會處理香港的房屋問題，他不同意地產代理一味唱好樓市，「話會升破歷史高位」，樓市過度熾熱的話，政府必會出手﹔選舉問題塵埃落定，國家安全問題亦已處理好，下一步將處理房屋問題。他認為，港府可設立物業累進稅，持有較多物業的業主須繳付更多物業稅，持貨越多成本越高，「啲人可能會放返啲二手盤出來」，以釋放二手供應，政府要做不難，因為開發土地時間更長，相信能夠產生立竿見影的效果。他建議，應向持有多於3個物業的家庭開徵物業累進稅，因為以一個家庭而言，兩夫婦各擁有一個物業，子女擁有一個物業已足夠。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略