【本報訊】新界西二手樓價穩步向上，西鐵沿線屋苑交投頻繁，鄰近朗屏站的元朗朗屏8號，一伙四房大宅以1,248萬元售出，創屋苑新高。

中原地產王勤學表示，朗屏8號2座高層A室，實用面積820方呎，屬四房套房連工人房間隔。原業主在2017年以1,210.8萬元一手購入，呎價14,766元。去年4月起在市場放盤，初時心雄叫價1,480萬元，及後因應市況逐步降價，近期叫1,250萬元，最終以1,248萬元成交，劈價232萬元或16%，呎價15,220元。

原業主近四年間轉手套現獲利37.2萬元，物業僅升值3%，計及交易使費近平手離場。屋苑對上成交價紀錄是去年1月，5座中層F室，實用面積888方呎四房，以1,210萬元售出，呎價13,626元。

龍頭屋苑鰂魚涌太古城，美聯物業理陳彪表示，4月頭炮成交為金星閣高層C室，實用面積701方呎，三房間隔，外區換樓客以1,445萬元購入，呎價20,613元。滙豐銀行網上估價1,480萬元，略高成交價。 原業主於2010年11月以780萬元購入，賬面獲利約665萬元，升值85%。

上車客545萬買牽晴間

粉嶺牽晴間同錄本月首宗買賣。世紀21奇豐物業陳偉康表示，牽晴間10座低層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，向西南，望園景。業主原叫價560萬元，放盤兩星期，最終業主減價15萬元以545萬元沽出，買家為上車客，呎價14,193元。原業主於2012年3月以219萬元購入單位，持貨九年，賬面賺326萬元，升值近1.5倍。