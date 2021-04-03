Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，英國二手物業市場銷情仍然暢旺，近日有港人買家用15萬英鎊（約160萬港元）購入永久業權的三房排屋，物業位於曼徹斯特東面的海德鎮，該區治安良好，犯罪率低。物業前面是公園草地，環境綠化開揚。配套方面，由物業步行6分鐘可到Newton for Hyde火車站，步行15分鐘到海德市中心，有多間超級市場和大型購物中心，生活便利。

買家為投資客，第一次購買英國物業，較早前曾向另一物業出價，但因在驗樓報告中發現物業有結構性問題，最終取消交易。於兩星期後，買家物色到這間物業，經議價後以15萬英鎊（約160萬港元）成交。

物業狀況良好，全屋的牆身、門、地板地毯等仍然新淨。另外，每個房間都有大窗戶，光線充足，而且全部採用雙層玻璃窗，有效防噪音和保持室內溫度。房屋間隔實用，儲物空間充足，廚房內有小儲物室，上層有閣樓，而後花園亦有大儲物室。區內房源稀少，預計租金回報為約5%。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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