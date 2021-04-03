Tesla創辦人Elon Musk
美國電動車製造商特斯拉（Tesla）公佈，今年首季全球交付車輛數量為18.48萬輛，比去年同期增長超過一倍，較上季增長約2%，創紀錄新高，亦優於市場預期。該公司去年交付量近50萬輛，預計2021年的交付量將增加50%以上，但尚未設定具體目標。
第一季度通常是Tesla交付量的淡季，由於汽車生產商面臨全球半導體短缺，迫使許多公司減產，Tesla首季產量為18.0338萬輛，包括Model 3與Model Y（SUV），但沒有生產Model S與Model X（SUV）。Tesla表示，正進行改裝與測試，預期很快開始生產Model S與Model X更新版。
分析預期，美股下周一復市，有關數據將利好Tesla股價。
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