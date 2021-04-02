【NEWS財經專題】

GME挾淡倉事件餘波未了，至今仍是好淡雙方博弈的戰場，但一批散戶已在事件爆發初期因Short Call造淡慘輸身家，例如「一戰成名」的網民「猫哥做投資」，潛在損失數以百萬港元計。香港程式交易研究中心董事歐陽一心事後復盤，認為「猫哥」的操作其實有他的道理，錯在沒有鎖定風險，遇上黑天鵝把道行一朝喪。他和拍檔蔡嘉民向讀者分享對沖操作，在美股闖盪時可降低風險。

歐陽一心之前也是GME玩家，曾在80元（美元．下同）水平買入，240元左右食糊。在「猫哥」出事那天，歐陽一心本來認為其Short Call（沽出認購期權）操作非常愚蠢，但後來和香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民細心分析，發覺「猫哥」有量化分析的理據。

Short Call風險無限大

期權界的其中一種玩法，是趁期權金定價明顯比歷史平均水平高時，賣出期權換取豐厚的期權金，即使相關股票的價格輕微進入行使價範圍內，仍有望獲利。他們翻查猫哥公開倉位日期的數據，顯示GME期權的30天引伸波幅（Implied Volatility，簡稱IV）達415，較30天歷史平均IV約278高出49.3%，蔡嘉民指出，GME後來急速抽升時，IV更高見1000，極為罕見，即使去年4月紐約期油出現負油價，相關期權的IV也不過400多水平，「IV越大，Short Side（賣出期權合約一方）越着數。」

在資金管理層面，歐陽一心觀察到「猫哥」的GME Short Call倉位相對賬戶資金屬於小數。在「猫哥」公開倉位截圖當日，GME高位與低位的平均價為115元，假設截圖已顯示所有GME Short Call，即沽出117張行使價為200元的GME認購期權，以及10張行使價為115元的GME認購期權，當全數被對手行使，沽出相應的GME股票，相當於以193.3元左右沽出1.27萬股GME，由於收了約16.73萬元期權金，因此要在GME升至約206.5元時，「猫哥」才開始虧損。

歐陽一心表示，「猫哥」賬戶的資金約1,000萬港元，估計他開倉時GME股價約100元左右，即使GME股價再升一倍，猫哥的資金都能覆蓋損失有餘，「開嘅（Short Call）數量唔算多，以佢規模開來吸期權金都幾合理。」只是股壇永遠有意外，GME出現史詩式挾淡倉，隨後兩日一度升3.83倍至483元，遠超「猫哥」戶口的負荷。

歐陽一心表示，由於沽出期權永遠有期權金優勢，初學者傾向沽出價外（即股票現價未進入行使價範圍）期權，連同有足夠的保證金，股價相對行使價較大距離，期權到期時贏錢居多。問題在於，沽出認購期權的理論風險是無限大，而沽出認沽期權的理論風險則是相關股價跌至零。歐陽一心認為，在沒有對沖的情況下，萬一出現意外，沽出期權的投資者只需一次重傷便輸身家，「猫哥嘅情況唔好彩」。

「風險管理有問題先高回報」

歐陽一心表示，雖然未在期權操作上出現重大失手，但早年跟着坊間的期權書籍摸索，和蔡嘉民利用電腦程式使用歷史數據進行回測（Backtest），模擬操盤情況，發現有用的技術指標和期權策略甚少，「大部份坊間講嘅策略都廢」，相對強弱指數（RSI）便是其一，現實上這指標剛顯示股票超賣時，往往未是買入時機，多是超賣再超賣。

總結經驗，歐陽一心認為只有等指標顯示出現極端情況出手，勝率才高，「唔可以想賺快錢」，又或選擇勝率低但回報大的策略，他打個比喻，「玩30鋪，要輸27鋪之後，先有爆發。」例如美股有個花名「50仙」的投資者，早年曾長期以50美仙的價格買入VIX（俗稱恐慌指數）的認購期權，輸近兩年才連本帶利地贏一鋪。

歐陽一心坦承，採取這類量化交易策略與人性相違背，「炒嘢好需要照顧自己心理，起初想逼自己做機械人，後來發覺唔得，教科書冇教，就係呢個位。」經過改進後，他不求利潤最大化，控制注碼，有時會使用期指期貨等工具進行對沖，嚴格執行止蝕，避免出現心理壓力，「回報率大唔值得自豪，啲人好鍾意話自己賺以倍計，係風險管理有問題先咁高回報。回報同風險冇得拆開。」他又認為，許多散戶長期贏不到錢，成因便是組合波幅太大，影響回報的穩定性。

以GME為例，若然看好GME股價會上升，歐陽一心指可以使用看好跨價認購期權，即買入價外的GME認購期權，同時沽出更為價外的認購期權，雖然會限制了獲利空間，但好處是降低了買入認購期權的成本，例如GME早前突破100元時，若認為它可升至150元或以上，估計200元有阻力，則可買入行使價為150元的認購期權，賣出行使價為200元的認購期權，以一張期權合約相當於100股計，淨付出的期權金或降至1,500元，一旦GME成功升穿200元時，這組合大約賺3,500元的差價，回報率達2.3倍；反之，GME未達150元之上，最大虧損也只是1,500元。

沽空QQQ對沖Tesla持股

美股科技股是許多網民熱門討論的板塊，蔡嘉民則表示，投資者若看好手上的科技股能跑贏納指，可以沽空同等價值、追蹤納指的ETF「QQQ」來對沖，例如去年Tesla股價勢如破竹，沽空QQQ對沖Tesla持股，當科技股板塊向好時，Tesla的升幅會比納指高得多，收益亦會比沽空QQQ引致的損失多；出現跌市時，則有QQQ空倉抵消部份損失，「無論市好差都係跑贏大市」。

歐陽一心補充，即使只是買入QQQ看好美國科技股長遠整體向上，亦可以賣出股數相若、較價外的QQQ認購期權，收取一些期權金，「當大市（納指）跌一成，你唔會輸一成；QQQ價格橫行，就贏得期權金。」

若QQQ升穿行使價，也不過是以較高的價格把QQQ持股賣予對手方，「唔同情境，心理上都好受。」