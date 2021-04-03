一手新盤熾熱，發展商聚焦復活節長假期，紛紛部署推盤。除了周日即將展開混戰的九龍區三大新盤外，周六已經有新盤首錄成交，富豪酒店(0078)旗下西營盤新盤尚瓏一個高層特色戶首推招標單位成交，呎價更高見4.6萬元。

成交單位為30樓A室特色戶，原於4月3日至5月3日期間招標發售，實用面積428方呎，2房戶連200方呎平台，最新以1,968萬元成交，呎價達45,981元。富豪國際酒店集團執行董事范統表示，尚瓏特色戶招標後旋即錄高呎價成交，為項目打響頭炮，成績令人鼓舞。項目內合共提供11個特色戶，間隔實用，各具特色，期望項目銷售能再創佳績。

維港匯III周日發售70伙 售樓處周六代理多過客

「長沙灣地王」西南九龍維港匯III周日發售首批70伙公開發售，位於奧海城2期的售樓處周六仍然接受準買家參觀。然而記者午飯時間後到場，至下午茶時段後，售樓處外並不見準買家排隊參觀，現場主要為代理兜售，代理多達數十人。

維港匯III上月26日突擊開價，推出70伙單位公開發售，另外8伙招標單位，折實平均呎價25,868元，較1期首批24,628元高約5%，並將於周日以價單形式公開發售70伙。

另外周日九龍區新盤展開混戰，除了維港匯III外，同日恒地（0012）亦推出旗下大角咀樓盤利奧坊‧凱岸，公開發售20伙單位，包括3伙兩房及17伙1房，折實售價681萬至1,261萬元。

另外會德豐亦同日推售旗下啟德GRANDE MONACO，周日公開發售37伙，折實平均呎價2.5萬元，並同時招標13伙。

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