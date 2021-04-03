九龍區一手新盤即將展開混戰，帶動二手樓市交投暢旺。西九四小龍之一的泓景臺剛錄外區客買賣成交，以865萬元入市買入兩房單位。

香港置業分行營業經理黃銘傑指，成交單位為泓景臺7座中層G室，向正東望內園景，2房間隔，實用面積約473方呎。黃銘傑指，單位以880萬元放盤約1個月後，有外區客接洽，議價後減價15萬元，以約865萬元成交，實用呎價約18,288元。新買家為首置客，心儀物業附設舒適裝修，睇樓1次即拍板入市 。

據悉原業主於2012年5月以約443萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約 422萬元，物業升值約95%。

另外黃埔花園11期一個三房戶都剛以1,075萬元成交，呎價16,823元。中原地產分行經理袁顯岸指，黃埔花園最新錄得11期11座高層C室交投，單位實用面積639方呎，三房套房間隔，最新以1075萬元易手，折實呎價16,823元。袁顯岸指，主要由於復活節長假期期間，市民留港消費下，區內睇樓氣氛不俗，有望帶動交投向好。

據悉，原業主於2009年11月以472萬元買入單位，持貨11年多，現轉手賬面獲利603萬元離場，單位期內升值約1.3倍。

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