期權具有槓桿效果，散戶喜歡用來做賭具。然而，期權在大戶手上卻是投資工具，據報畢菲特早年選出多隻股票進行沽出認沽期權（Short Put），能降低成本，以曲線買入可口可樂（KO）和鐵路企業伯靈頓北方聖塔菲（BNI）的股票。反之亦可作曲線沽貨的工具，軟銀去年則利用領口合約（Collar Contract）策略變相沽出阿里巴巴（9988）。

方式迂迴 避免自製沽壓

軟銀去年初因Wework等投資失利，急需要套現其他投資，以應付陸續到期的巨額債務，被傳有意沽出價值140億美元的阿里持股。軟銀後來果然有所動作，但以迂迴方式出手，其中一個操作是使用領口合約策略，行使期介乎2024年5月至6月，涉及價值22億美元的阿里持股。領口合約策約是就持有股票的同時，沽出相關股票價外的認購期權，以及買入價外的認沽期權，這不但有機會取得期權金淨額，而當股票價格升至認購期權的行使價內，或跌至認沽期權的行使價格，一般能獲市場按行使價承接相關股票。

在對沖基金工作的蔡嘉民指出，中、大型機構投資者買股票，金額數以億元起跳，套現時需分批賣股，以免自製沉重沽壓，亦可能要多個交易日始能完成。相反，如果機構投資者使用領口合約策略，步驟便簡潔得多，在美股一張期權合約等於100股，「可能你造100張，已經對沖晒成個倉。」即使沒直接沽股票，持股已獲保護。

而且，機構投資者有機會避免市場得悉他們的沽貨意圖。蔡嘉民指出，不少大戶持股會達至需要披露水平，一旦沽出部份持股或被市場解讀為股價利淡訊號，使用期權策略部署可避免這情況，「大眾目光冇咁睇佢哋期權倉，而係睇股票倉，見佢哋仲持有（股票），會覺得佢哋仲係睇好。」