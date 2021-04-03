《紐約時報》引述知情人士指，中國近日對外資銀行實施新的限制措施，要求各銀行減少貸款，並出售債券和其他投資，而去年12月及今年1月更頒佈了新規定，限制從海外轉移到中國的資金數量，暫時動機未明。

報道估計，新規定似乎與近期緊張的政治局勢關係不大，或許純粹為阻止大量資金流入中國，而引發惡性通脹。

去年由於中國經濟復蘇較快，吸引資金流入，推動人民幣升值，而針對外資銀行新規定頒佈後，人民幣則轉為貶值。

有不明透露名字的銀行高層指，新規定已引起全球銀行及金融機構關注，擔心在華的外資企業被迫要更依賴中國國有銀行，但礙於怕被中國政府報復，因此暫未在公開場合討論這事情。

反而中國歐盟商會在給中國人民銀行的一封信中曾提到，對於滙款限額的擔憂，強調這種重大結構改變將帶來風險，已從根本上顛覆了歐盟的戰略發展方向。

中國近年不只一次對外宣稱將大幅度開放金融市場，習近平亦曾在國際經濟會議上承諾放寬銀行、證券、保險行業，例如容許外資股比限制，加快保險業開放，放寬外資金融機構設立的限制，擴大外資金融機構在中國的業務範圍等。可是，如今突如其來的外資銀行限制，明顯出爾反爾，令國際金融業對中國市場更加無所適從。

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