曾幾何時，著西裝講求展示氣勢。這是我們從小被灌輸對洋服訂製的概念，看上去要神氣筆挺，深藍或炭黑條紋就肯定無走雞，總之見工或會議時要overpower對手，線條美學其實非常次要。所謂power suit就是助你上場殺敵的戰衣。今時今日看來大概只聯想到《Wall Street》、《American Psycho》等戲服，誇張膊墊、寬闊下擺及坐圍，加上白領spread collar shirt、pinstripe suits，襯條紅𧘹及大大個full windsor knot，是否猶如一嚿會行走的倫敦金？

Power suit給人的第一印象總是美國華爾街的畫面，事實上起點可追溯至英國倫敦Savile Row名匠Sir Hardy Amies，在1960年代嘗試將傳統、新派兩個時代風格完美交替，洗脫過往刻板制服的感覺。中產及白領上班族開始講求一點自我形象再非盲目blend-in，很多英國及北美城市都開始對office dressing產生具體概念。

美國企業形象顧問、作家John T. Molloy在1975推出《Dress For Success》一書，強調衣著打扮對男士在職場、商界甚至個人生活的影響力，又在《Los Angeles Times》撰寫有關辦公室穿著風格的專欄，真正將power dressing’概念推廣給普羅大眾。然而初期風格偏向保守，提倡實事求事的洋服穿搭，考慮的盡是商務情況或職場因素，跟當時社會上充斥自由叛逆的Hippie、Punk等次文化聲音大相逕庭。他始終認為西裝能有效替企業營造team spirit，更建議老闆跟員工穿一樣的西裝、絕不要浮華耀眼、孤高自許。

直至進入紙醉金迷的1980年代，《Wall Street》電影展示男人憧憬的勝利者姿態，洋服變成突出自我、顯露鋒芒的重要工具，剪裁異常寬闊又配上鮮豔領𧘹在當時社會是非常bold的打扮。儘管有真正華爾街金融精英指出戲中西裝造型不盡真實，純粹是偏向女性視覺的時尚狂想，但大眾已被灌輸了power suit的炫富形象。反而當時GQ雜誌或G. Bruce Boyer《Elegance - A Guide to Quality》（1985）著重指導男士如何挑選優質逸品、辨別西裝級數工藝等，頗為接近現今洋服世界的審美觀念，可是那些英國紳士雨傘、意國名匠皮鞋始終還掛著個嚇人的價錢牌。

反觀現在南意relax-tailoring當道，厚膊墊叫人嗤之以鼻，不少星級裁縫亦主張近乎無墊的natural shoulder，要炫富也許亦用不著壯大自身雄性體態，power suit其實已經無咩power，自然線條才是權貴階級象徵，去到最後可能不再需要西裝去呈現。

汝勤

專欄作家，沉迷研究電影，音樂與時裝三者的微妙關係，致力推動有內涵的物質消費生活。

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