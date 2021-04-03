適逢復活節遇上清明節，地府也大肆解封，不再lockdown，好讓亡魂可以放鬆一下。

就連在冥界生活的昔日港督們，也私自辦了個閉門派對，齊集於首任砵甸乍的府上。

砵甸乍：「歡迎歡迎，大家都曾任港督一職，份屬同僚，情如手足，就不必拘謹，舞照跳，馬照跑，酒照飲！」

酒過三巡，葛量洪問：「大家喺陰曹地府，仲有冇留意地上香港消息？」

尤德呷住威士忌：「近半年，好多港人移民我大英祖國，到英倫本島落地生根。」

羅富國：「你心臟唔好就飲少啲啦。移民單嘢，係咪彭定康個「千古罪人」搞出嚟㗎，哈哈！」

麥當勞：「叫子孫燒個蘋果App俾你啦，多啲留意下新聞，係因為波仔搞咗個BNO Visa呀！」

尤德：「唔係當年戴卓爾傾唔掂，搞到香港要收返，我要起東隧、大老山隊道、起輕鐵，嚟去到挽救信心，但都於事無補。」

司徒拔：「當年鄧蓮如李鵬飛講到流牙血，都係得5萬個左右名額，今時今日，竟然幾百萬人有資格嚟我大英！真係難以置信！」

梅含理：「咪係！想當年我一上任，就差啲遇刺！唔係個殺手水皮，我早早落咗嚟喇。嗰時香港人唔鍾意我地，可能嬲我禁止佢地用大清啲貨幣，總之就諸多不滿啦！」

柏立基：「仲大清？改朝換代好耐喇喎。」

梅含理：「咁係吖嘛。為咗大英嘅形象，當年我臨走，特登釋放咗個殺手，仲大拿拿送咗10蚊俾佢㗎！」

司徒拔：「而家做港督正好多！唔好話行刺或彈劾，就算批評同唱衰，都可以捉咗先講，開庭嗰陣，又可以派個律師比佢，爽到呢！」

梅含理：「咁樣管咪有效率喎，睇返我地大英，國力如今就一落千丈喇！」

尤德：「梅含理你做過警隊一哥，惹落咁多仇家，司徒拔你用戒嚴對付省港大罷工，搞到又擠提又冧市，你兩個唔識就唔好亂噏啦。」

麥理浩：「其實正係因為國力，至要接納返香港人吖嘛。香港人唔止有錢，做嘢又勤力，又識轉彎，其實比唔少英國人精明得多！如果可以融入英國發揮所長，實乃我地大英之褔女皇之褔呀。」

尹思哲

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