疫情令電子消費發展速度急增，電子支付服務商Stripe上周就宣佈以950億美元的估值，成功融資6億美元，並表示將利用這筆資金投資歐洲業務，擴大全球網上支付網路。

受惠於最新一輪的融資，Stripe估值已經超過了Instacart等受追捧的初創公司，成為美國估值最高而未上市金融科技企業，不過在全球範圍內，估值就仍然落後於螞蟻集團。

Stripe的創辦人年輕有為，年紀輕輕就已成為億萬富翁。Patrick Collison和John Collison是兩兄弟，兩人在2010年成立了Stripe，當時他們分別只有21和19歲。他們是愛爾蘭人，Patrick高中畢業後考入麻省理工學院，弟弟John亦成功考入哈佛大學，兩人因而到了美國發展事業。當年未滿20歲的兩兄弟已曾一同創辦一間協助電商管理的軟體公司Auctomatic，之後以500萬美元賣出。

Stripe為初創企業和網店提供支付處理服務，務求將所有繁複的申請程序和付款程序都做到最簡化，方便店主和買家進行交易。隨着疫情令消費者將購物活動從實體店轉到網上，Stripe顯然就成為了這個網購熱潮的受益者。Stripe首席財務官Dhivya Suryadevara在接受媒體訪問時曾說﹕「Stripe現時的規模，已經超過了公司剛成立時整個電商市場的規模。」Grab、Spotify、Deliveroo、亞馬遜和Google等大企業都有使用Stripe的服務。

能夠控制成本也是Stripe的主要競爭優勢，公司只有約3,000名員工，相比起2012年以類似估值上市的Facebook少三分之一，而Stripe的支付系統亦無需龐大的銷售或支持團隊。有知情人士指Stripe在去年第三季度的總收入約為20億美元，並估計盈利高達1.2億美元。

全球經濟在2020年急速網絡化，不過Stripe就指截至目前為止，其實只有14%的商務是在網上進行，因此對公司能持續增長有信心，期望能夠提高網路GDP，協助更多企業在網絡平店發展業務。

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