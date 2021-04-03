近年香港出現大量炒股群組，坊間稱「微信女」，以「唱高散貨」手法欺騙市民高價接貨。近月本地警方和證監會拘捕十多個騙徒，並凍結多家經紀行的戶口。筆者向來着重價值投資，入市心態是揀選有實質業務及盈利的公司，中長期持有。只可惜大部份股民並非如此，只求一步登天，在市場上炒炒賣賣，甚至炒孖展，希望在短時間內賺一大筆，結果自然成為「微信女」和市場大鱷的點心。

近年筆者也被人多次冒名，連同頭像在社交平台建立炒股群組，推介細價股炒賣。認識筆者投資策畧的朋友在社交平台知悉，即時告知，筆者隨即發表聲明提醒股民不要被騙。警方及證監會實應嚴打類似「微信女」的犯罪集團，把騙徒繩之於法，監禁和沒收從犯罪所得的財產。

事實上，在市場上利用小市民的貪念，搵快錢的心態去行騙，「唱高散貨亅的又何止「微信女」。正如電影「沽注一擲」（The Big Short）所述，2008年金融海嘯的源頭正是那些貪得無厭的投行「賤精」，不斷唱好美國樓市和股市，從中取利。到美國樓市和股市泡沫爆破後，出現次按問題，就反過來沽空有問題的金融機構，就連自己任職的金融機構也沽空。

只可惜美國聯儲局不單沒有嚴厲打擊這群毫無道德底線，不時發表錯誤失實報告的「賤精」，還被他們騎劫，不斷印銀紙去托市，令金融市場嚴重扭曲。最近多間投行因涉及炒賣中概股而勁蝕，顯示它們並沒有吸取教訓。

除了2008年金融海嘯，還有2000年科網泡沫，以及近一年出現的中概股和科技股熱潮，都是市場大鱷率先在低價吸納股份，再透過媒體和社交平台把一文不值，沒有盈利基礎的公司吹噓到前景秀麗，同樣透過「貨源歸邊」、「唱高散貨」等手法吸引市民及指數基金在高價接貨。到泡沫爆破後，這群市場大鱷和「賤精」早已逃之夭夭，優哉游哉地享受退休生活。

證監會應盡快落實場內交易實名制，以打擊造市行為。最近市場人士陳茂峰建議監管當局把指數公司納入監管，類似金融海嘯後把評級機構納入監管，不要等待到出現危機後才亡羊補牢，筆者對此完全贊同。

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人

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