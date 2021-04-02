復活節與港股的最大關係，可能只是幾日休市的假期，除此之外的最深刻一役，要數2015年復活節假後，首日復市即突然爆發的「港股大時代」，當年暴升後暴跌並爆股災的驚險，不少股民仍歷歷在目。而無獨有偶，倘細心觀察近年復活節前後，其實普遍都是大市出現轉捩點的時候，值得留意今年會否重演。

2015年4月8日大市復活節長假後首日復市，恒生指數亦在北水湧港下一併復活，單日爆升3.8%，埋單全月急升近13%，惟卻已成當年的高峰月，大市在緊接的5個月錄得連跌，累計大瀉約26%，加上翌年的A股熔斷一役，大市反覆跌至2016年復活節前的2月才見底。

而在緊接的5年中，有4年的復活節月份，往往都是大市的重要拐點月。例如2016年3月尾的復活節前，當月恒指急升8.7%，為當年表現最好的月份，及後大市升至9月才見頂；2018年4月復活節後恒指當月平穩升2.5%，但及後即轉勢並連跌6個月，至當年10月累挫近19%才到底；2019年4月出現當年的見頂水平，及後5月即大挫9.4%；至於去年4月大升4.4%後，翌月即瀉6.8%，但同時亦因而見底並回升。

唯一例外的是2017年大牛市，當年4月揚2.1%，及後再連升4個月，連同1月起步的升勢，恒指最終連升8個月才斷纜，復活節前後，只是大牛市的中途站，未見轉勢。

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