【本報訊】中國市場監管總局發出通知，披露2021年立法工作計劃，其中有意修訂《商業秘密保護規定》、《禁止互聯網不正當競爭行為若干規定》和《互聯網廣告管理暫行辦法》等，與互聯網巨企息息相關。

中央針對科網企業的反壟斷自去年底雷厲風行，去年12月中，阿里巴巴（9988）等3間公司便成為首批因涉中國互聯網領域反壟斷而接罰單的企業。今年3月，中國市場監管總局對在互聯網違法實施經營者集中案作出行政處罰決定，共計10宗，涉及騰訊（700）控股收購猿輔導股權案、百度（9888）收購小魚集團股權案等，中央財經委會議同期指出，要釐清規則和底線，反對壟斷，防止資本無序擴張等。

京東數科撤內地上市

金融科技方面，阻力亦若隱若現。京東（9618）旗下京東數科表示，於本周二（30日）撤回在滬上市的申請，上交所亦已決定撤回其在科創板上市的審核，是螞蟻集團後另一間IPO告吹的中資金融科技公司。

另外，人行和銀保監《系統重要性銀行附加監管規定（試行）（徵求意見稿）》，指系統重要性銀行在滿足最低資本要求、儲備資本和逆周期資本要求基礎上，還應滿足一定的附加資本要求，建立附加資本等的附加監管指標體系。