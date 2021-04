香港查冊空間不斷收窄,有人以為受害的只有傳媒,但葬送的卻是香港金融中心的透明度、廉潔,讓金融犯罪滋生,而在這個政治正確比理性、公義還重要的年代下,連金管局亦選擇對荒謬沉默。

過去十多年國際金融監管嚴厲,打擊反洗錢、恐怖份子集資毫不手軟,金融界在認識你的客戶(KYC)、客戶盡職審查(CDD)上,無不扭盡六壬,務求清晰查核交易對手或客戶的底細、最終受益人,以確保合規合法,而公司註冊處是極好的工具。

未來查冊收緊了,銀行界頭癢了,居住地址竟然淪為通訊地址,政府還偽善地說不容許採用郵政信箱作為通訊地址,但現實是那些人會找秘書公司收郵件,你又吹得佢脹?個人獨特的身份證號碼只餘幾個數目字核對,匹配交易對手身份變成撞彩遊戲,全香港所有董事頓然面目模糊。

政府再回應盡職審查困難時,稱業界可以在獲得該董事授權後,向公司註冊處申請查閱其住址及完整身分識別號碼,原來合規工作是如此天真無邪、玉帛相見,真是長知識了,難怪滙豐將External Investigative Reporting部門大炒特炒,原來是春江鴨有先見之明。

作為全球最強央行之一的金管局,在收緊查冊對金融界反洗錢之事宜上,業界希望聽到務實、合理的聲音。要知道2019年FATF(財務行動特別組織)和APG(亞太反洗錢組織)稱讚金管局反洗錢有力。但金管局近日的回覆讓人失望了:「《打擊清洗黑錢及恐怖份子資金籌集條例》及相關指引要求銀行在對公司客戶進行盡職審查時,只需取得董事的姓名以識別其身分。香港的反洗錢規定符合國際標準。」

董事姓名甚麼時候開始成為識別身分的有力證據?公司註冊處有幾多個余偉文,又有幾多個李達志?身份證號碼可以廢除嗎?這種級數的答案,是金管局被掐着要害含糊吐出來的。

FATF過去就打擊洗錢及恐怖份子集資提出不少建議,金管局不會不知道,其中一項天條是主權國家或地區須提升法定最終受益人資料的透明度及可取得性(enhance the transparency and availability of beneficial ownership information of legal persons and arrangements),收緊查冊是倒行逆施、與國際標準相違背。

FATF亦強調金融機構與客人建立商業關係、交易時,要透過取得可靠文件、資料識別客戶的身份。惟收緊查冊後,殘缺的身份證號碼、難以信賴的所謂通訊地址,絕對為商業社會帶來麻煩,亦如David Webb所言會滋生貪腐。

但金管局含糊了、沉默了,國際金融中心背離國際標準,政治正確壓倒一切,FATF再評估香港一次的話,究竟會否仍稱譽香港的反洗錢機制?余偉文或許在打冷顫了。

程總裁

