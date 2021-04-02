「雙馬」的誕生令中國互聯網發展進入黃金時代，兩人於各自山頭成為行業龍頭，馬雲於電商稱霸，馬化騰則於社交程式及手遊業務獨佔鰲頭，於富豪榜不相上下。上集講完馬雲，今集當然要講馬化騰。究竟這位股王騰訊創辦人一生命運如何？是靠好命還是好運？

馬化騰生於1971年10月29日，八字為辛亥、戊戌、丁亥，身弱格局，丁火生於戌月，傷官當令，戊戌干支一體，通根有力，可知馬化騰聰明多才，有創新與策劃才能。但他一生以木火為用，木代表貴人，火代表自己，是靠貴人和自己。雖然忌土金，但一旦行強力屬木的印星，便會將屬土的忌神轉為喜神，變成「食傷配印」格。而屬金的財運，雖然他不需要亦為忌，但差的財運最多是捉不住或者因為錢財出現煩惱和問題，所以行「衰財運」不需要太擔心。整體而言，馬化騰的八字欠缺木火，但一旦遇上強力木火大運，就會急速向上。

馬化騰8歲開始起大運，直至48歲前，天干都充滿木火算是不錯，而且地支有屬金的財運，前半生運氣還好，直至1998年行乙未大運，「食傷配印」格，運程開始不斷提升，加上地支有巳午未三會火局，是有用的大運。再到38歲行甲午木火大運，有強力木火支持，所以由2008年開始，馬化騰將會行一生最好的大運。

回看馬化騰的背景，出生時父親在海南省工作，1984年隨父母遷居深圳，就讀深圳中學。中學畢業經高校聯考進入深圳大學電腦學系，1993年大學畢業後任職於潤迅公司程式設計師，開發傳呼機軟體工程，在職期間在深圳股巿獲利累計百萬元，為1998年創辦騰訊注入了實質動力。值得留意的是，馬化騰喜木火，而電腦、電子和程式屬火，所屬行業已經有利幫助自身發展。

馬化騰創業年代正值中國經濟改革開放，深圳是八十年代首批引入外資的經濟特區，電子加工業十分蓬勃，環境造就了一大批電子工業人材，馬化騰求學時期已掌握用高級電腦語言編寫程式的知識和技術，經過大學訓練和在職汲取實戰經驗，1998年28歲時創立騰訊電腦公司，2004甲申年騰訊在香港上巿，十幾年間，馬化騰的財富隨着騰訊業務的成功而迅速向上。 2014年左右，騰訊便成為香港市值最大的股票，而2017年10月，騰訊市值逾3萬億港元，較建行和中移動加起來的市值還要多。在短短20年間，馬化騰把一間初創企業打造成市值幾萬億的上市王國，自己也曾成為中國首富和全球二十大富豪之一。

從以上資料可見，馬化騰在2008年行最需要的木火大運，加上木火流年幫助，短短數十年間，身家、財富和成就幾何級上升，所以說，時來運到就是這樣，如果好好發揮，可以有非常驚人的成就。

至於馬化騰未來時間發展如何？現時他行癸巳水火大運，表面上看天干有水，不是十分好，地支有巳屬火，都算不錯，但其實癸和命中的戊合化成火，即是天干地支都有火，也是他需要的大運。到2028年他行壬辰水土大運，而天干日元再次出現合化，丁壬合化木，再次形成「食傷配印」格，屬土的忌神轉為喜神，又是非常不錯的大運，相信事業及財富會更上一層樓。

每個人的命盤一早注定，加上大運配合，可以有驚人的發展。一個人好命都要有好運支持，馬化騰絕對有運，加上騰訊又可以利用未來20年九運大力發展，在科技、互聯網領域上再創高峰。企業成功之餘，創辦人也成功，當然，股民們都希望識生金蛋的騰訊只升不跌，再次成就變幾百倍的魔法。

白雪

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