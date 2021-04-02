近年有不少港人北上大灣區置業，根據中原大灣區香港指數深圳樓價過去4年升近6成， 但去年受疫情影響，港人大灣區置業成交宗數較同期下跌接近5成，但仍有約1.6萬宗成交。

早年頻繁返往內地「掘金」的輿學家麥玲玲，需要內地尋找「落腳點」及後以「半自用半投資」心態，涉足內地住宅及商舖市場，她直言內地置業有一定風險，尤其是所謂綜合體的舖位「先輸死人」，但靠內地樓賺到盆滿缽滿仍大有人在，她亦奉勸內地置業流程與香港做法不盡相同，投資者買樓前必需要做足功課。

日前中原集團主席施永青指，集團於華東、華北、華南等各個地區都有業務，其中以大灣區業務最好，「一個頂晒其他區」，所以大灣區肯定值得投資。施永青又指看好今年下半年樓市走勢，預料全年回升15%。

麥玲玲：投資物業升價一倍

內地樓市火熱，其實早於20年前，已有內地發展商邀請麥玲玲入市「平啲賣層樓畀你，個陣時我哋好怯。」尤其是當年聽不少買入樟木頭物業，又需要維權收樓，也有「剛入伙廚櫃掉落嚟，外牆又唔得。」

然而經常穿梭中港兩地的她，由於航班經常誤點，需要在深圳尋找「落腳點」在半自用半投資下才購入單位，好讓自己可以乘搭最早的航班。

自住物業位於南山區，距離深圳寶安國際機場，車程繼20分鐘。她指若早年買入前海﹑南山﹑龍華﹑坂田等社區雞犬皆升，自己投資的物業已升價一倍。

政策主導內地樓市

相比香港買賣流程，內地比較繁複，每次都需要親身去不同部門辦理手績，不似香港可以委託一名律師代理。另外，相比內地不知名發展商，她更信香港品牌，她又提醒有內地發展商將爛尾樓盤翻新再開賣，有一定風險，投資者必需要小心。

其投資主集中深圳、廣州、上海及北京等一線城市，而非二、三線城市，又或買入自己家鄉的物業，因為自住時間不多，加上升幅亦有限。

內地政策因素亦同樣要考慮，內地市場由政府政策主導，並不是供求主導，麥玲玲指「佢會突然限價，不論二手樓、新樓都會限價。 但係市場反應是否可以追到價，真係唔知 。」再加上內地供樓並不便宜，對比香港只需1厘幾，內地則供款利率高達5至6厘。

內地人愛買樓不喜租樓

內地租務市場亦比較利淡，一般內地人較喜歡買樓，所以租金回報十分低，麥玲玲指約2,000平方呎，位於市中心的物業，租金僅2萬多人民幣。

她亦提醒有意大灣區投資物業的港人，必需要清楚知道樓宇公契是否真確，若然買樓後才發現公契有問題，再轉售時就非常麻煩。尤其是商住混合的公寓，近年在在珠海、中山一帶非常流行，即是以辦公室用途當成住宅用途，當中做法存在灰色地帶。

民生商舖輸死人

早年曾在內經營風水生意，並在廣州越秀區購入舖位經營品牌。但是網購在過去十年為大勢所趨，實體舖「無肉食」。麥玲玲指投資該舖位「無升無跌」，幸好不是買入小區的民生舖位，或是大型綜合體的商舖，更是「輸死人」。

內地物業管理超前香港

雖然內地樓市買賣存在一定風險，但在電子化的物業管理服務已經超越香港，以她自住的南山區為例，停車場繳費、管理費等已可以手機程式繳交，如遇上門鎖無電、窗台漏水等亦有小管家程式直接聯絡工人維修。

【全球樓行】報料電郵︰

overseasproperty@appledaily.com

【全球樓行】FB：

https://www.facebook.com/overseash/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！