物業市場交投暢旺，一、二手成交都理想，南豐及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城LP6，趁復活節假期推售266個車位，獲得2018年已經入市的藝人蔡思貝承接，自己新屋入伙，都豪斥200萬元替自己愛車「置業」。

日出康城LP6開售216個車位及50個電單車位，其中車位售價211至233萬元不等，而電單車位售價則為128至178萬元，並於周六開售。其中2018年已為LP6業主的港姐蔡思貝亦於日內有到場揀選車位，並以200多萬元買入其中一個車位。

蔡思貝2018年以807.6萬元，入市買入日出康城LP61座中層F室，實用面積519方呎的兩房單位，當時成交呎價15,561元，當時蔡以首置入市。

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