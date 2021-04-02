期權是一種金融衍生工具，透過合約形式交易，並分為認購期權及認沽期權。認購期權給予買方一項權利，於某段時間內按既定價格，向期權合約的賣方買入相關資產，包括股票和貨幣等；認沽期權則相反，向期權合約的賣方出售相關資產。美股期權的特色，是讓合約持有人能於期權到期日或之前的任何時候行使權利，每一張合約涉及對應股票的股數通常為100股，但當股價在到期日仍未進入認購或認沽行使價的範圍內，買方將無法行權。

不論認購期權或認沽期權，散戶都可買入或賣出，由此衍生4個基本倉位，即買入認購期權（Long Call）、賣出認購期權（Short Call）、買入認沽期權（Long Put）及賣出認沽期權（Short Put）。投資者買入認購期權或認沽期權，需向對手方支付期權金；反之賣出認購期權或認沽期權，可從對手取得期權金，但一般會被券商扣押戶口部份資金，作為持有賣出期權合約倉位時的保證金。

Long Call的性質屬押注相關資產的價格上升而獲利，最大虧損通常發生在資產價格在期權到期日仍未進入行使價內的範圍，持有者會輸掉所有期權金，反之進入價內後，理論回報可以無限大。Short Call的性質屬押注相關資產在到期日未能進入價內，理論虧損可以無限大，最大回報則為開倉時所收取的期權金。

收期權金兼低價接貨

認沽期權方面，Long Put性質屬押注相關資產價格下跌獲利，最大虧損通常在資產價格未能在到期時進入價內，輸掉所有期權金，最大理論回報一般是行使價與0元的差價減去期權金。反之，Short Put最大虧損一般是行使價與0元的差價加期權金，最大回報是開倉時所收取期權金。由於建立Short Put倉位有錢收，且有機會按行使價接下資產，有長線投資者喜藉此曲線買股票，畢菲特便是其一。