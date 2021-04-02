手機用戶請按此放大圖表

【本報訊】4月首兩日，豪宅市場已錄至少3宗過億大額成交。內房保利置業（119）屯門青山灣洋房項目瑧譽，自去年11月起推盤，相隔近四個月沽出首間洋房，以1.179億元成交，呎價28,348元。

一手成交紀錄冊顯示，瑧譽21號屋，樓高3層，採五套房間隔，實用面積4,159方呎，連平台185方呎、花園796方呎及天台930方呎，附有兩個車位及一個私人泳池，成交價達1.179億元，呎價28,348元。據公契，洋房必須與對應的居室一併轉讓。不過，發展商指，該洋房買家暫時只購入洋房。作為洋房的業主，他有權在未來購買相應的居室，而其他洋房業主或街外人都不可以購買該居室。

21 Borrett Road再錄成交

21號屋對應的21號居室，位於洋房的下方，從外面看，單位比地面低一層。單位屬一房間隔，實用面積470方呎，連開放式廚房，以是次呎價28,348元計，料單位值1,332萬元。

同區英皇集團（163）珀居亦報捷，成交冊顯示，8號屋，樓高兩層，實用面積2,761方呎，連1,31方呎平台、1,463方呎花園及935方呎天台，連兩個車位及私人游泳池，最新以7,050萬元成交，呎價25,534元。屋苑共有14座洋房，自2018年7月開售至今終售罄，套現約12.9億元。

另外，有「亞洲樓王」之稱的長實（1113）半山21 Borrett Road，昨沽出第二伙分層標準單位。成交冊顯示，21 Borrett Road 15樓7室，實用面積2,316方呎，四房套房間隔，以1.68億元連兩個車位成交，呎價72,539元。買家採用240天成交期付款。

項目對上一宗分層成交來自同層2室，實用面積2,154方呎，同樣附兩個車位，以1.578億元沽出，呎價73,259元，新成交呎價屬項目開售以來最低。目前21 Borrett Road累售4伙，共套現11.6億元，最高呎價見13.6萬元，創亞洲分層住宅新高。

手機用戶請按此放大圖表

雲門頂層複式1.22億易手

九龍方面，華懋九龍塘雲門1座12及15樓B室，屬頂層複式連天台大宅，實用面積2,797方呎，連187方呎平台及924方呎天台，四房三套房間隔，以1.22億元連一車位售出，呎價43,618元。

對上的2座12、15樓複式B室，面積2,379方呎，去年4月以9,900萬元售出，呎價41,614元，最新貴4.8%。而2018年5月，曾以1.857億元售出的1座12、15樓複式A室，呎價60,734元，相較同類貨跌價近三成。