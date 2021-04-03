在《狂舞派3》電影中，主角們是一班KIDA（Kowloon Industrial District Artists）。他們走在九龍灣工業區一起做他們最擅長的表演藝術，他們找到在一個比較便宜的環境去發展他們的夢想，其間「無心插柳」把工廈活化。然後，工廈又輾轉再變成一個另類文化地方。其實，看看一些公民社會，如台灣的「松山」和「中山」，周圍的地鐵站上蓋都充滿尊重年輕人的文化藝術發展。

相比香港，台灣人民享受著公民體制，市民和政府的關係是平等互動。如果香港政府懂得處理這個關係，政府只需要衷心聆聽這些KIDA的想法，再透過社福團體，不同渠道向他們解釋這區發展出來的得益是甚麼。然後，政府再表揚KIDA們在這裏投入的心血和精神，於情於理應獲得妥善補償，並提供相宜新區域再起風雲，事情就不會發展到「騎虎難下」的現況。

想起1994在美國銀行工作時的類似經歷，當時公司為省下顯著租金，決定將總行辦公大樓由中環搬往鰂魚涌office（租金便宜60％），在決策過程中得知員工諸多不滿，便直接在鰂魚涌office開展一層（3,000千多呎）作為canteen用途，並安排專車接駁中環至鰂魚涌交通事宜，令同事們覺得受到尊重，透過溝通化解矛盾，最終搬遷成功。

同一道理，如果《狂舞3》電影裡政府能夠從善如流，懂得用這類似方法與年輕人溝通，不但可以把這些年輕人的不同藝術細胞發揮，還能透過這些發展中取得的部份利益，成立發展基金支助他們搬往另一個舊寫字樓區（例如從九龍灣搬往牛頭角，牛頭角搬往荃灣）。過程中可以支援他們，令他們融入新的地方，重新建立新的社群。九龍灣KIDA便會覺得被尊重，同時一齊會響應協調做好搬遷的事。

反觀電影中的官員、發展商和利益團體們只顧在九龍灣舊工業區劃出當中一幅地，利用這班KIDA們做門面show，給社會大眾交代便算，卻完全忽略KIDA們真正想法，需要、尊重、藝術氛圍、個人所長及後續發展等……這正正反映現今政府為甚麼不能夠functioning的原因。更甚是政務司張司長居然在某一公開場合說︰「大學生可以去洗碗，鍛鍊一下！」可嘆張司長思維完全這樣的脫節離地。

現代管理之父Peter Ferdinand Drucker一生致力研究「如何令一個社會有率地運作」。他認為社會是由︰人、機構及社會本身而成，《狂舞派3》中的官員，發展商等决策人物只是為show「硬體」給公眾人仕，讓外人「看得見」他們是多麼地「關心和照顧」KIDA們的發展，事實卻忽視與年輕人溝通、解釋、協調、改善、修正並促進融合，令年輕KIDA們覺得不受尊重，最終將他們推向能幫助社會持續發展的「對立面」。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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