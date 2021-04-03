■銀湖．天峰6座10樓B室成交價2,335萬元，呎價僅12,581元。
樓市氣氛持續向好，用家加快入市決定，美聯物業馬鞍山首席高級營業經理黃家樂表示，該行日前促成馬鞍山銀湖・天峰二手買賣，一個低層2房單位獲區內客以860萬元承接。
成交單位為銀湖・天峰1座中層F室，2房間隔，實用面積約535平方呎，建築面積700平方呎。黃家樂稱，買家為區內客，有見近月成交增加，故加快入市步伐，鍾情上址環境舒適、享開揚景觀，而且屋苑交通便利，故決定承接自住。原業主早前經該行放售單位，叫價約880萬元，雙方議價後終以860萬元成交，折合實用呎價約16,075元，建築呎價約12,286元。
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