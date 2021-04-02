復活節尋復活股！全年業績高峰期過後，各行業復蘇情況明朗化，但股市走勢仍在迷霧之中，今期投資導航從四方面入手為大家引路，找出正靜靜起革命、有力復活的10隻潛力股，當中包括已見轉向的房託股、績優藍籌、落後內房，以及疫市受累股等。

房託股自2019年中後一直低迷，直至去年底疫苗接種計劃在全球開始之際，除了地產股，多隻收租房託亦有「瞓醒」迹象，近日股價陸續穩步上揚，當中本地薑可留意恒基地產（012）旗下的陽光房託（435）及長江實業（1113）為股東的泓富產業信託（808），內地代表有越秀地產（123）旗下的越秀房託（405）。

陽光房託去年底止半年可分派收入減近6%，但大和認為其部份物業的出租率及租金在疫市下只輕微跌2%至4%，表現值得信賴，因此仍籲「買入」，目標價看5.58元。事實上，陽光房託近兩月連升下，股息率仍高企逾6厘，近年股價更突破4元的大阻力，基本因素及技術走勢同時看好。至於越秀房託去年全年可分派總額跌近15%，但管理層透露餐飲、房務及酒店業務已恢復八至九成，並獲大和上調目標至4.3元，股價近日亦破4元大關，下一關口已為收復去年3月的裂口頂，即4.7元水平，而目前股息率仍高達5.7厘。

倘從業績入手，績後突然「蘇醒」的股份首先要留意中信股份（267），疫市下末期派息仍大增36%，純利亦多半成，股價在去年長達1年的低迷後，今年初見底，近日放榜後更一度連日上揚，截至周三止本月大升近13%，今年累飆35%逼近蟹貨區，倘突破或有望更上一層樓。另一藍籌綜合企業，長和（001）股價亦見漸見抬頭，2月及3月分別彈9.1%及5.7%，以周線看已升抵去年3月的裂口頂，而野村亦有報告指其全年業績正反映盈利正復蘇，評級續為「買入」，業績與股價都同步向好。

舊經濟股如內銀及內房近月反彈明顯，部份內房更在短時間內由殘價藥煲變燙手山芋，但當中亦不乏股價落後又醞釀發力追上者，如中駿集團（1966）。中駿過去一年股價長期積弱，及至今年1月公布有意分拆物管業務後見起色，2月以來已累計反彈約23%，雖然表現仍較同業遜色，但以周線看已顯現大圓底，技術走勢向好，而其估值低殘至預測市盈率（PE）僅逾2倍，加上合約銷售一直對辦，倘落實分拆或會成為股價大翻身的契機。其他可受留意落後內房還有中國奧園（3883），近日公布去年多賺四成後股價即單日抽升14%，一口氣升穿近日橫行區間及牛熊分界線，值得關注後續力。

要數潛力復活股還要看疫情下「死」得最快的一批股份，以運輸類股份業績復蘇明顯，反彈持續且穩步。當中深圳高速公路（548）在公布全年業績後接連數日向上衝，展開新一浪升勢並突破近一年的橫行區間，加上高近7厘的股息率，或有力支撐股價復活。其他值吼且見破位的運輸類股份，還有中國南方航空（1055），在2月至周三累升33%，以及去年業績勝預期、股價穩步連升8個月的中遠海運港口（1199）。

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