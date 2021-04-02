【本報訊】美國最大加密貨幣交易所Coinbase宣佈，獲美國證交會批准在納斯達克直接上市，意味加密貨幣相關產業獲SEC認可，並即將成為首間在美上市的加密貨幣交易商。Coinbase計劃發行約1.15億股，料4月14日掛牌，股票代號為「COIN」。

非農職位增幅七個月最大

據Coinbase提交文件顯示，2020年總收入為12億（美元．下同），當中包括加密資產的直接銷售及利息收入，達1.36億元，且扭虧為盈，錄3.22億元淨利潤。截至2020年底，公司擁有4,300萬經過驗證的用戶，每月交易量為280萬；其中比特幣及以太幣交易佔56%。

Coinbase設有上市前股份，讓持有人在公司上市後換取同等數量的普通股，截至3月15日止，上市前股份在私人交易市場的成交平均價，達343.58美元，相當於估值約680億美元；較半年前增長13倍。

美國勞工部昨日公佈，3月非農就業職位大增91.6萬個，是過去七個月來最大升幅，亦比預期的64.7萬個高出41.6%，失業率則由6.2%下降0.2個百分點至6%。美股昨日休市，惟三大指數期貨延續周四升勢，截至昨晚9時，均升0.5%。

「女股神」Cathie Wood旗下ETF首季表現稍遜，但市場逐步重拾信心。據彭博數據顯示，ARKK於周二錄破紀錄吸資7.17億元，至於同日掛牌的新ETF太空探索與創新基金（ARKX），上市首日即吸金2.81億美元；相當於兩隻ETF一日內錄10億美元資金流入。

此外，摩根士丹利行政總裁James Gorman致函股東，表示若聯儲局放寬限制，公司計劃調高季度股息。大摩今年亦計劃恢復100億美元股份回購計劃。