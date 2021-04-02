【本報訊】首季樓市暢旺，各項物業類別中，工商舖非住宅類別於首季表現佳。美聯物業數據指出，首季工商舖、車位及非住宅物業錄4,177宗註冊，較去年第四季3,288宗升27%，首季升幅冠其他類別。

受惠政府「撤辣」

數據顯示，首季一手住宅市場相對其他類別，升幅表現最差。一手住宅首季錄3,669宗，較去年第四季5,348宗跌31%，若與去年首季錄2,262宗，則今年首季較去年同期升62%。一手公營房屋首季只有55宗成交，按季跌三成；若與去年同期219宗，按年下跌75%。

受惠政府就工商物業市場撤辣，非住宅物業交投暢旺。今年首季已錄4,177宗成交，與去年同期錄1,726宗大幅上升1.4倍；若與去年首季錄3,288宗，亦升27%，升幅冠其他類別物業。僅次於工商物業，受「小陽春」帶動，首季二手樓錄14,923宗註冊登記，較去年第四季錄12,312宗，按季升21.2%；若與去年同期錄8,537宗，更大升75%。綜合整體物業首季則錄22,824宗註冊登記，較去年第四季21,026宗升8.6%，按年則大升79%。

業界認為，去年首季正值肺炎疫症來襲，高度防疫的恐慌情緒籠罩市場，市場充斥一片緊張氣氛，樓市交投亦大受影響。不過，經過一年多的抗疫，買家重拾入市信心，令首季交投顯著上升。