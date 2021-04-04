如果要看樓市未來走勢，筆者認為當然要用各項大數據資料來做最客觀的評估，才會得出最精準的未來樓市走勢結果，以下跟大家分享台灣各項的大數據資料以作參考。

根據台灣內政部營建署發布低度使用（用電）樓宇調查報告，即俗稱的空置率、空置數。 前年全台吉樓數逾89萬伙，佔全台樓宇數的比率約10.17%，是2009年有統計以來第三低。「空置率」前三高縣市依序為金門縣17.39%、宜蘭縣16.7%及苗栗縣14.98%，而「空置數」最高前三名為新北市近13.71萬伙，高雄市約10.73萬伙及台中市逾9.29萬伙。

低度使用樓宇是以用電來衡量，以各年度11月和12月月平均用電度數60度為認定標準。

根據調查，前年全台樓宇空置數約89萬伙，與大前年比較，即調查以來最高的91萬餘伙，減少約2.45萬伙，空置率也從前年約10.56%降至10.17%。

全台樓宇空置數前六高縣市，依序為六都的新北市近13.71萬伙、高雄市近10.73萬伙、台中市逾9.29萬伙、桃園市近8.99萬伙、台南市近6.72萬伙及台北市逾6.65萬伙，六都空置數近56萬宅，佔全台比率62%

至於空置率前六高的縣市，依序為金門縣17.39%、宜蘭縣16.7%、苗栗縣14.98%、雲林縣14.63%、台東縣14.46%及嘉義縣14.17%。

此外，台灣內政部也公布前年全國一手樓貨尾（待售）住宅數量，各季約在7.8萬宅左右，近年也大致呈現持平趨勢。

台灣六都當中，前年第4季一手樓貨尾以新北市1.7萬伙最多，主要是由於推案量大；其餘五都依序為桃園市1.2萬伙、台中市9,843伙、高雄市9,071伙、台南市5,519伙、台北市4,663伙。

觀察六都樓市趨勢，前年新北市、台中市從第1季開始整體呈增加趨勢，台南市微幅增加，高雄市呈現逐漸明顯減少趨勢，台北市及桃園市則相對平穩。

台灣營建署表示，一手樓貨尾（待售）住宅是利用地籍資料、房屋稅籍資料與台電用電資料，將屋齡5年內、仍維持第1次登記且有銷售可能性的住宅，視為一手樓貨尾（待售）住宅。

台灣近年無論在空置率，為十年內第的三低。成交量（去年全台樓宇成交破32.6萬伙 寫7年新高）及2020年台灣全年經濟成長率3.11%，其中第4季GDP成長率更達5.09%，各項利多數據影響樓市正向健康成長，筆者認為如果台灣宜家各地區吉樓處處的話，我講樓市上升都冇人會相信，反之亦然，當樓宇空置率越來越低的話，樓市上升的機會是非常大的，而且台灣近年因防疫成功而經濟向好，大家返工及投資股票都有搵到錢，所以樓市成交量就繼續屢創新高，我睇未來的台灣樓價及成交量可能會越升越有。

張紹權

中華民國政治大學地政系系友會理事

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