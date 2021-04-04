加拿大移民部於去年11月，因應香港實施《港區國安法》，宣布放寬香港人的移民政策，為過去五年於香港畢業或加拿大認可的海外大專或以上程度畢業的「香港居民」，提供工作簽證。加拿大移民部並於今年2月公布有關申請內容及資格。 事隔1個多月，據知日前已有申請者確認收到工作簽證批准通知，加拿大政府辦事之快，似乎真的為香港人特別開放機會。

根據加拿大移民部網頁資料顯示，申請人如已獲公司聘書，在申請時可特別注明日期，只要簽證一出，即可即時離港。 如於加拿大未有確定工作機會，亦可寫上預計簽證開始日等資料，配合申請者的離港時間表。

以今日的情況，加拿大仍受疫情影響，很多省份皆處於緊急狀態中。就以BC省為例，持工作簽證人士，如已獲公司招聘合約，相關人士將獲准入境，但需要進行強制病毒測試及14天隔離安排。如持工作簽證人士未獲任何聘書，則暫時未能入境，要待疫情改善，政府放寬入境限制才能起行。相信今次大部分的香港申請人，應該未有公司聘書就決定離港到加國找機會。既然未能即時起程，申請人可以於入境前做定些準備功夫，例如：如何搵屋住或如何搵工做等。

持工作簽證到BC省的人士，在一般情況下買樓需要付多20%的海外買家稅，所以相信參與「加拿大救生艇」的申請人，初入境都會以租樓為主。而事實上，近年回流人士都會先租後買，了解自己需要，再決定買合適的地區單位。

於溫哥華租樓，通常在幾個熱門網站可以自由瀏覽，如liv.rent可按不同地區搜尋合適的房屋類型，資料齊備，租客可直接聯絡屋主或經紀，自己安排睇樓。由於加拿大的法例，一般都是保障租客多一點點，所以就算租客入住後發現問題，一般情況下業主都要繼續跟進。所以租客找到合適單位後，簽standard contract，整個過程，完全可以免佣。

另外一個熱門網站為vancouver.cragslist.org，此網頁有多個項目，就如報紙的分類廣告一樣，除了買賣、租住房屋之外，買賣生意、買賣產品或服務、工作招聘等一應俱全。如準備到溫哥華回流或工作人士，有時間可以參考一下。

Betty Chu

溫哥華．講樓．講生活 版主

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