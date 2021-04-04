英國《金融時報》引述上交所公佈的數據報導，上月有76家企業，撤銷科創板IPO計畫，數目創紀錄新高。

報導指出，自科創板19年成立以來，計及上述76間企業，已累積超過180宗科創板IPO煞停，而截至去年11月僅為12宗，同月螞蟻集團的IPO計畫被取消。

《金融時報》稱引述熟識中國證監會執法策略人士表示，認為此反映當局於推動科創板IPO一事上，「行兩步退三步」，警告科創板IPO放慢會維持至2021年底。

一以深圳為基地的投行銀行家向《金融時報》表示，監管機構會就營業數據提出大量問題，同時，管理層須披露其私人銀行戶口資料，以及就所有超過3萬元人民幣的交易作出解釋。「監管機構現時雞蛋挑骨頭，而審批程序大大加展，令上市成本增加，令不少上市公司嚇退。

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