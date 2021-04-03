【本報訊】外電報道，比亞迪（1211）計劃開放自家用的鋰電池對外銷售，且可能把這業務分拆上市。內地電池製造業已有於深圳上市的寧德時代及韓資的LG化學盤踞，分析料若能成事，比亞迪將需面對這兩個強勁的競爭對手。比亞迪上周四飆7.6%，收報177.5元。

日經亞洲新聞報道，比亞迪最快今年下半年向其他公司銷售自家製的車用鋰電池，過往比亞迪僅向相關合資企業及商用車生產商供應電池，甚少對外大規模銷售，因此若然成事，象徵比亞迪在銷售政策出現重大轉變。

不排除分拆業務上市

比亞迪的電池子公司是弗迪電池。比亞迪汽車銷售有限公司副總經理李雲飛接受訪問時表示，不排除把弗迪電池分拆獨立上市的可能性，認為這可以促進業務擴張。

日經報道指出，比亞迪對外銷售電池，是試圖避免單靠應用在內部產品的方式來擴大電池製造業務的規模，而規模擴大後，可進一步提高生產效率。在執行細節上，比亞迪會以弗迪電池作品牌，向外推銷電池，惟買家、價格及銷量目標目前俱未有定案披露。

日經的統計數據顯示，按銷量計算，比亞迪是中國電動乘用車市場的第三大企業，按產能計算，在車載電池市場亦排第四名，兩個指標下的市場份額皆約一成。