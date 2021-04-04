全球大放水下新股市場持續狂熱，《彭博》報道，亞洲公司今年首季上市集資額總值493億美元（約3,820億港元），按年勁增1.5倍，亦創下歷史新高。但大行提醒，新經濟股估值已出現調整，將令新股潮未來幾個月有減退迹象。

據彭博編製的數據顥示，在資金氾濫、超低利率及股市上漲持續帶動下，亞洲的公司在首季上市集資額合共達到493億美元，按年暴漲1.54倍，創下單季新高，佔全球新股集資額2150億美元的23%。而全球新股狂熱有一半金額是透過SPAC（特殊目的收購公司）形式上市。

高盛：估值重估可延長新股周期

不過，報道引述高盛亞洲（日本以外）股票資本市場聯合負責人William Smiley表示，全球股市正對高估值的科技股及醫療股作出調整，SPAC熱情亦有所冷卻，雖然未對市場產生重大影響，但已令公司上市活動減慢，「進入一個更平衡的市場環保不是一件壞事，可以延長新股周期。」

摩根大通亞太股票資本市場主管Francesco Lavatelli就表示，在中美角力之下，現時很多來美國上市的中概股，最終盤算已是來港第二上市，用來對沖目前中美角力。

中概股內外受壓

今年以來中國的上市公司面臨政策風險，包括中央打擊壟斷行為，以及美國證券交易委員會就《外國公司問責法案》採取措施，將可對連續3年不符合美國審計標準的外資公司予以除牌，被視為針對中概股。

近日中概股在港上市表現平平，包括百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626）首日表現平收及微跌1%，上月底在港第一上市的百融雲（6608）首日股價潛水16%。相比2月上市的快手（1024）首掛急升1.61倍、諾輝健康（6606）漲2.15等，表現為天淵之別。

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