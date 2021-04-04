行政會議成員、金管局前總裁任志剛，今早出席商台節目訪問時表示，相信中國會繼續推動人民幣國際化，而香港可在過程中，主動將人民幣推向資本市場，舉例指可以容許投資者，選擇以人民幣在本港買賣股票，認為措施亦有助減少港幣的流出及流入，有利香港保持貨幣穩定。

任志剛又指，難以估計中美關係會如何發展，但相信美國極不可能推出不讓香港使用美元的「核子武器」。不過，他又指香港亦要為此情況作好準備，港元鈎不住一種貨幣，「咁咪鈎第二樣」，但他強調並非建議港元與美元脫鈎，只是本港亦要有後備方案。聯繫匯率已實行38年，穩如磐石，而美元獨大地位難受挑戰，看不到美元作為全球最重要貨幣的地位，會在中短期內受特別影響。

一旦美國將金融武器化，會為國際，以至香港金融帶來危險。不過美國作為全球最大負債國，而中國作為美國的最大債權人，美國極不可能使出資金限制、外匯管制及債務違約等金融武器，否則美國會是「攞苦嚟辛，呢個會搞到好大，所以我覺得美國唔會去到咁盡。」

至於美國因應港區國安法等對香港實施的制裁，他相信不會達到影響香港國際金融中心地位的程度，認為現時的制裁，只是令到在制裁名單上的個人較慘，「咁呢班人係慘嘅，好似林鄭咁出糧都要用現鈔，都慘嘅。」相信美國不會將制裁對象擴大到機構或政府。

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